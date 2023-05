Alessandro Lequio tacha a Tamara Falcó de "lianta" y "caprichosa"

Alessando Lequio se ha convertido en una de las voces más críticas de Tamara Falcó. El aristócrata ha vuelto a cargar hoy en 'El programa de Ana Rosa' contra la marquesa de Griñón por la polémica de su vestido de novia y el viaje exprés que ha realizado a Nueva York para comenzar con el diseño. "Veo mal que diga que trabaja con un diseñador y luego a la hora de la verdad encargue a otros su vestido de novia", ha comenzado diciendo. "Se ha convertido en una lianta, en una persona que antepone el dinero a otras cosas", ha dicho sobre la socialité.

"La sensación que tengo es que Íñigo Onieva se ha dado cuenta de que ella no es Santa Bernardita", ha expresado sobre Tamara Falcó y la percepción que podría tener el empresario sobre su futura mujer. "A él ella la está sorprendiendo también para mal", ha afirmado sobre el asunto. Lequio se ha propuesto no dejar títere con cabeza y también ha tenido palabras para Onieva: "Elegir entre la elegancia de un diseño o la rentabilidad de un diseñador que firme el modelo... La gente normal, la gente seria y la gente que se viste por los pies tiene un traje de toda la vida. Eso es lo que hace la gente de bien". Para terminar su intervención, ha querido reiterar su opinión sobre la marquesa de Griñón, asegurando que "el gran pecado de todo esto es que es una señora caprichosa que piensa que todo el mundo tiene que estar soltando euros mientras baila".

Tamara Falcó con top blanco en 'El Hormiguero'. @elhormiguero

Es más que evidente que el colaborador de 'El programa de Ana Rosa' no traga a la hija de Isabel Preysler y en todas sus intervenciones arremete contra Tamara Falcó. Ayer, el aristócrata le dedicó unos desafortunados comentarios referidos sobre su cuerpo y su talla, discurso que las redes tacharon de gordofobia. "Al hilo de lo que está diciendo Bibi. A mí lo que me cuentan es que parte del problema con las diseñadoras vascas habría surgido porque Tamara no se sentiría a gusto con el vestido por el incremento de talla que ha experimentado en los últimos meses", comenzó diciendo el ex de Ana Obregón sobre el "incremento de peso" de la marquesa de Griñón. "Ha ido con Carolina Hererra, porque es un valor seguro y le va a sentar de maravilla. Será interesante ver cómo el diseño elegido disimula esas redondeces, cosa que no hacía el vestido que estaba trabajando con las vascas. Ella busca disimular las redondeces, ella está muy preocupada con eso. No es broma", continuó especulando sobre el asunto. "Si repasamos la foto de este fin de semana, vemos como el perímetro de Tamara es el doble del de su madre. Eso tiene repercusión en la elección del traje de novia, ya que ella muy a disgusto con sus formas", terminó expresando. Sin lugar a dudas, unos comentarios muy desacertados por parte del colaborador y que Twitter no dudó en penalizar duramente.