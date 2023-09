Irene Rosales revela su accidente de tráfico: "Tengo que venir a rehabilitación"

"Estoy para el arrastre", lamenta Irene Rosales desde el servicio de Traumatología de un centro médico. Tal y como ella misma ha explicado, recientemente sufrió un accidente de tráfico del que todavía arrastra algunas secuelas. Por fortuna, no hubo que lamentar males mayores, pero la esposa de Kiko Rivera necesita someterse ahora a un proceso de rehabilitación para recuperarse por completo.

"Un día más, venimos a la lucha. Para todos los que me preguntáis: tuve un porrazo de coche", cuenta la nuera de Isabel Pantoja a sus más de 675.000 seguidores de Instagram.

De sus palabras se entiende que el responsable fue el otro conductor, que golpeó fuertemente su coche, justo en la zona en la que ella se encontraba.

Las secuelas que arrastra desde entonces no son del todo graves, pero sí lo suficientemente molestas como para requerir atención médica: "Del impacto, tengo el cuello y la espalda jodida. Por eso tengo que venir a rehabilitación y estar a base de calmantes".

Irene Rosales cuenta que sufrió un accidente de tráfico Redes

Irene Rosales agradece que el susto no fuera a más y, sobre todo, que sus hijas pequeñas no viajaran con ella en el momento del accidente. "Gracias a Dios, iba sola y se ha quedado en eso, y gracias a Dios que mi coche es grande, si no, me vuelca...", cuenta la influencer.

Haciendo gala del optimismo que siempre ha mostrado, a pesar de los duros baches por los que ha pasado en la vida, Irene Rosales va a por todas en su rehabilitación y cuenta las horas para poder estar de nuevo al 100 %: "Pero aquí estamos, pasado por boxes para recuperarme. Llevo dos meses sin hacer nada de deporte y estoy loca por empezar, ahora solo puedo salir a andar".

Este contratiempo se suma a los problemas de salud a los que también debe hacer frente su marido. Se debe recordar que Kiko rivera sufrió un ictus el año pasado y que hace solo un mes tuvo que ser operado del corazón en un hospital de Sevilla.