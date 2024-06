Isa Pantoja no da crédito al mensaje de la tonadillera a sus nietos: "Menos dedicatorias y más llamadas"

Isa Pantoja se caracteriza por tener mucho cuidado con lo que dice y deja de decir, pero en esta ocasión no se ha podido contener. El mensaje que envió Isabel Pantoja en su último concierto ha sido la gota que ha colmado el vaso para su hija. La joven no estaría pasando por su mejor momento a nivel de salud y no termina de entender por qué la tonadillera menciona a sus nietos cuando no muestra ninguna intención de ejercer como abuela.

La salud de Isa ha sido uno de los temas que ha hecho saltar todas las alarmas. Este lunes se podía ver en redes sociales a la televisiva sin poder contener las lágrimas fruto de su desesperación al no poder respirar con normalidad: "Necesitaba que alguien me diera algún consejo para aguantar hasta que me dieran cita con el alergólogo. Por suerte ayer pude tener esta cita con un especialista de Jerez. Me hicieron las pruebas y bien. Tenía una rinitis y arrastraba un problema de asma y por lo menos estoy más tranquila", ha comenzado su conexión en el programa "Vamos a Ver". Sin embargo, no ha sido el único tema que han querido tratar, pues este fin de semana su madre enviaba un mensaje que despertó la incredulidad a todos los que hayan seguido el tipo de relación familiar que tiene con sus nietos: "Va dedicada a mis cuatro, no hace falta que diga nada más. A mis cuatro", decía antes de interpretar "Hasta que se acabe el sol".

Unas palabras que su hija Isa Pantoja, madre de Albertito, no había conocido hasta que desde el programa de "Vamos a Ver" le han preguntado por ellas: "Pues que quieres que te diga, lo veo un poco absurdo", ha trasladado su opinión a los colaboradores. Sin poder encontrar una contestación adecuada ha proseguido sin entender muy bien el por qué de la dedicatoria a sus cuatro nietos: "Me parece absurdo que haga esas reflexiones delante de la gente cuando no me ha llamado".

La tensión en el clan Pantoja no ha hecho más que crecer en los últimos tiempos y esto ha terminado por pasarle factura a Isa Pi, quien ahora mismo no atraviesa su mejor estado de salud: "Estaba mejor, pero me ponen de mala leche estas cosas. Me parece absurdo. Menos dedicatorias y más llamadas por teléfono", ha seguido explicando con cierta molestia.

Isa Pantoja en "Vamos a ver" Mediaset

Desde hace algunos meses la hermana de Kiko Rivera ha asumido cuál es la situación con el resto de su madre, llegando a no invitar a la tonadillera a la comunión de su hijo. Sin embargo, tras la noticia de la semana pasada en la que su prima Anabel anunciaba su embarazo, dejó claro que le "dolería que ejerciese de tía abuela cuando no lo hace de abuela. Me dolería. Y es más: me jodería", decía en su momento, pero dejando siempre claro que se alegra de que su prima pueda disfrutar del apoyo incondicional de Isabel Pantoja.

Al salir la noticia se pudo ver a una Isabel mucho más sensible, ya no por hacer una mención especial a sus nietos en su último concierto en Almería, sino por las imágenes y fotos que ha subido acariciando la barriga de su sobrina Anabel Pantoja. Este martes, Isa Pi se ha vuelto a pronunciar sobre ello: "Eso es diferente, porque ahí está mi prima de por medio y que ella viva esta felicidad con mi madre me parece genial", ha concluido en el espacio televisivo.