Isa Pantoja, aterrorizada: "Pensaba que me iba al otro mundo"

Preocupación en casa de Isa Pantoja. La colaboradora de Ana Rosa Quintana desvela un episodio que ha mermado en el último mes y medio su salud : "Vengo arrastrando una bronquitis y de ahí sufrí una crisis de asma. Tuve que ir a urgencias de un hospital porque pensaba que me iba al otro mundo. Me mandaron un inhalador y una pastilla que dura veintiocho días. Ahora, durante el día estoy bien, pero por la noche me despierto con una fuerte tos y me cuesta respirar. Es horroroso".

Una fuente cercana a Isa corrobora sus palabras y añade que "sus ataques de tos son demasiado fuertes, lo ha pasado muy mal, y tiene muy preocupados a su hijo Alberto y a su marido Asraf. Y es que, en un vídeo subido a sus redes sociales, la hija de Isabel Pantoja lanza un mensaje sorprendente: "Lo que me ha pasado es muy fuerte. Yo de verdad tengo miedo, porque tengo miedo a morir. Lo digo así de claro, porque lo he pasado muy mal esta noche. Es que tosía tanto que no me entraba nada de aire y me asfixiaba…".

Isa Pantoja Instagram

Afortunadamente, poco a poco va solventando esta crisis de salud y confía en que en unos días estará totalmente sano. Pero el susto no se lo quita nadie. Menos mal que en todo momento ha tenido a Asraf a su lado, dando,e ánimos y continuas muestras de cariño.