Isa Pantoja, sin el apoyo de su madre, acude desesperada a urgencias: "Noto que me asfixio"

Isa Pantoja está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. Tras darse el "sí, quiero" con Asraf Beno, el matrimonio decidió mudarse junto al pequeño Alberto -el hijo que la influencer tuvo con Alberto Isla- a una nueva casa ubicada en Jardines de Poniente, una urbanización recién construida en El Puerto de Santa María.

La pareja inició un proceso de reforma para dejar la vivienda a su gusto, y fue entonces cuando comenzó la inesperada pesadilla para Isa Pantoja. La influencer enfermó de bronquitis, y el polvo de las obras empeoró tanto la situación que incluso llegó a sufrir una crisis asmática. La hija de Isabel Pantoja sentía que no podía respirar, y tal y como acaba de revelar en sus redes sociales, su dolencia no está yendo a mejor.

"Hago este vídeo ahora que estoy un poco mejor para haceros llegar lo que siente una persona asmática, yo esto no lo había vivido en mi vida. El polvo lo que ha hecho es agravar lo que ya tenía, que era una bronquitis y me ha derivado en asma. Lo estoy pasando fatal. En casa no estamos ya de obras, pero el otro día vinieron a levantar el suelo porque había partes que no estaban bien, que si el cemento del jardín…", comienza diciendo Isa Pantoja en un vídeo en el que aparece con una mascarilla y con la voz notablemente tomada.

Isa Pantoja lamenta en redes sus problemas de salud Redes sociales

Un ambiente de obras o remodelaciones no es el mejor para las personas con enfermedades respiratorias, así que se ha visto obligada a tomar la difícil decisión de marcharse de su nueva casa durante todo el día y regresar solo a pasar la noche. "Voy a estar fuera de casa todo el día y voy a venir solo para dormir, a ver si así mejoro. Siento que por mucho tratamiento que me den, el mejor consejo es no estar en un sitio en el que haya polvo. Solo un asmático sabe lo que es esto", lamenta.

Isa Pantoja no lo está pasando nada bien y siente tener que alejarse de su nueva casa en un momento que debería estar disfrutando, pero es la única opción ante una situación que se ha agravado tanto que ha llegado a temer por su vida.

"Estaba llorando antes de la desesperación porque veo que no mejoro y me asfixio, me quedo sin aire. Me da mido de verdad pasar por esas crisis asmáticas, porque es lo peor del mundo. No sé qué hacer, estoy desesperada. Estoy esperando a que me den cita médica porque de verdad, esto no se lo deseo a nadie, es lo peor que puede pasar. Vivo con miedo de asfixiarme", ha recalcado.

Para colmo, en este bache de salud no puede ni contar con el apoyo de su madre. Isabel Pantoja lleva años distanciada de sus hijos y no parece que los problemas de salud de Isa vayan a hacer que reconsidere un acercamiento. "Si pasa cualquier cosa, ya sea buena o mala, no va a haber ese contacto por su parte", comentó recientemente en "Vamos a ver".