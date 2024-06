Isa Pantoja, sobre la posibilidad de que su madre fuera la madrina del bebé de Anabel: “Me jodería por mi hijo”

La noticia del embarazo de Anabel Pantoja y David Rodríguez ha sido una de las exclusivas más sonadas de la crónica social. No han sido pocos los que se han pronunciado sobre el estado de la sobrina de Isabel Pantoja. Sin embargo, hasta el momento no había hablado su prima, Isa, quien ha demostrado que mantiene una relación muy estrecha con ella.

La influencer está haciendo los preparativos para la llegada del bebé. Aún queda mucho por hacer y muchas decisiones por tomar, como el nombre del niño o quienes serán los padrinos, pero tanto Anabel como su pareja han empezado a moverse para prepararlo todo. Hace unos meses se compró una casa en Arguineguín, un dúplex en la localidad de Gran Canaria que cuenta con una terraza de 70 metros. Según han podido saber desde el programa de “Vamos a Ver”, los vecinos afirman que hay un montón de trabajadores poniendo a punto la casa a la que se mudarán dentro de muy poco.

El citado programa también se ha puesto en contacto con Isa Pantoja: “Yo me enteré justo cuando fue la comunión de Alberto. Hablo con ella y me explica una serie de circunstancias que le han ocurrido. Luego es verdad que una vez que sale la exclusiva me llamó y me dijo lo feliz que estaba por este momento”, ha arrancado la prima de Anabel muy emocionada por la noticia. También quiso darle algunos consejos que le habrían ido muy bien cuando se quedó embarazada de Albertito: “Le estoy diciendo que pase de comentarios negativos y que disfrute de su embarazo, que también tiene sus lados malos aunque nadie hable de ellos, pero que los disfrute también. Que se deje llevar y evite los comentarios negativos de las redes sociales que muchas veces solo hacen daño y empañan la felicidad tan grande como tienen ahora”.

Isa Pi sobre el embarazo de Anabel Pantoja Mediaset

La situación familiar en el clan Pantoja atraviesa desde hace años momentos de gran tensión. Es por ello que los colaboradores de “Vamos a Ver” le han seguido preguntando sobre la posibilidad de un acercamiento a raíz de la buena nueva: “Ya hay niños en la familia. Mi madre ya tiene nietos y si no ha podido ser ahí no veo que cambie mucho con otro bebé, pero ojalá”. Desde hace un tiempo Anabel se ha presentado como el máximo apoyo para Isabel Pantoja, por lo que surge también la duda de sí esta le pediría que fuera la madrina de su pequeño o pequeña: “No es que me moleste, pero me dolería… Me jodería más bien sobre todo por mi hijo, pero ojalá que siga teniendo ese contacto y que la lleve para que vea al bebé”, desvelaba Isa.

La hija de la tonadillera también ha hablado sobre el futuro papá y, aunque no le conozca de mucho, no le cabe duda de que es la persona indicada para su prima: “Le conozco porque vino a mi boda, pero no desde hace mucho tiempo. El tiempo que han estado juntos han estado super felices”.