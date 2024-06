Kiko Rivera se defiende ante las críticas por “pasar” del hijo de Isa Pantoja: “Eso es mutuo”

Anabel Pantoja ha estado en boca de todos desde que se dio a conocer este martes su esperado embarazo. La sobrina de Isabel Pantoja ha llevado mucho cuidado para no desvelar nada hasta que estuviera completamente segura. Han sido muchas las personas que se han pronunciado sobre la gran noticia, incluida la propia influencer que desde las redes sociales dedicaba unas palabras a todos los mensajes que estaba recibiendo y que “no se acaban”.

Sin embargo, también han llegado las declaraciones de un personajes que no se esperaba, la pareja de Anabel, David Rodríguez. Lo cierto es que el fisioterapeuta se ha querido mantener al margen en todo momento desde que empezó su relación con uno de los rostros más conocidos del panorama social, pero ante la emoción que siente por el que será su primer hijo no ha podido evitar hacer algunas declaraciones a Leticia Requejo, que daba a conocer sus palabras este martes en “TardeAR”: “Me dice que están felices porque puedan hablar de la noticia y está sorprendido de lo bien que lo está llevando Anabel. Pensaba que lo pasaría peor”, un breve texto que David ha querido dedicar en el que se puede apreciar toda la ilusión.

Su primo Kiko Rivera también ha querido pronunciarse, aunque él desde sus redes sociales. El hijo de la tonadillera no solo compartía un emotivo vídeo en el que Anabel le desvelaba que estaba embarazada, sino que comentaba en la publicación de su prima lo ilusionado que estaba por ser “su tío”, ha dedicado en el perfil de Anabel. No han tardado en llegar los reproches de otros usuarios que mostraban su sorpresa ante el que será su sobrino segundo cuando “ya tienes un sobrino del que pasas bastante”, se ha referido sobre Albertito, el hijo de su hermana Isa Pantoja. Su relación es prácticamente inexistente, pero no necesita que nadie se lo recuerde y no ha dudado en espetar que “eso es mutuo por ambas partes”. Además, ha querido señalar que actualmente tiene “más de uno”.