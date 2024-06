Anabel Pantoja pide ayuda tras anunciar su embarazo: "Estoy perdida"

Las revistas han llegado esta semana con uno de los bombazos del año, nunca mejor dicho. Anabel Pantoja está embarazada de cuatro meses, tal y como publicó la revista "Lecturas", que adelantó un día su salida a los kioscos ante el calibre de la información. El bebé que espera es fruto de su relación con David Rodríguez, un fisioterapeuta de Córdoba con el que sale desde hace más de un año.

"Sin creerme este sueño, y todo gracias a ti, papi, David. Ahora no me salen las palabras concretas y correctas, se me saltan las lágrimas de leer SMS’s desde las 7 de la mañana, con tanta felicidad y alegría por nosotros. Solo puedo decir que es la etapa que quería y merecía. Y de la mano de mi mitad, que sabíamos que seríamos 3", comentó Anabel Pantoja en sus primeras palabras tras anunciarse su estado de buena esperanza.

Un día después, la influencer ha regresado a sus redes sociales para volver a dar las gracias a todos los que le han enviado un mensaje de cariño tras conocer su embarazo. "Tengo una resaca emocional… He dormido fatal porque estuve tarde viendo vuestros mensajes, que no se acaban. Muchísimas gracias, de verdad, aunque la palabra gracias se queda corta", comienza diciendo una emocionada Anabel Pantoja en un vídeo publicado en la sección de Historias de su cuenta de Instagram.

"He recibido un montón de mensajes preciosos de gente que me quiere y me conoce y de gente que me quiere pero no me conoce, y sé que se alegran de corazón de esta noticia", añade con lágrimas en los ojos.

Anabel Pantoja confirma que, evidentemente, conoce desde hace cuatro meses la noticia de que está embarazada, y se disculpa ante sus seguidores por haber guardado el secreto hasta ahora. Eso sí, promete que a partir de este momento compartirá cada nuevo detalle del bonito proceso que atraviesa, sobre todo con la intención de que puedan ayudarle ante cualquier duda que se le pueda poner por delante.

Anabel Pantoja, muy emocionada en sus redes sociales por su embarazo Redes sociales

"Os voy a contar, vamos a hablar y vamos a vivirlo, porque necesito que me ayudéis muchísimo, estoy un poco perdida. Quiero que sea guay, divertido, y sobre todo que lo compartamos, porque a mí me gusta compartir mucho con vosotros, así que muchas gracias", concluye la sobrina de Isabel Pantoja.

Por su parte, David Rodríguez, el futuro papá, ha sido mucho más escueto y sus primeras palabras tras darse a conocer que su pareja está embarazada se han limitado a un bonito "os quiero" que ha publicado en la fotografía que Anabel compartió para presumir de barriguita premamá.