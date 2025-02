Isa Pantoja se pronuncia sobre la última polémica de Anabel Pantoja: "No justifico su actitud"

Isa Pantoja ha reaparecido en "Vamos a ver" y ha hecho frente a las últimas polémicas de su prima Anabel. Muy sincera, la hija de la tonadillera ha confesado que tampoco le ha gustado la actitud que ha tenido la influencer con la prensa a su llegada a Sevilla, motivo por el que ha sido muy criticada esta semana.

"La veo con mejor ánimo, porque superado el shock inicial, uno ya es consciente de lo que puede pasar, entonces ya empiezas a asimilarlo. Obviamente hay preocupación, pero volviendo a la normalidad. No van a decir nada, no se van a pronunciar, entonces yo entiendo como que siempre hay que tener una buena contestación, pero hay veces que es complicado. Te lo digo yo, que cuando tuve a mi hijo las cámaras me persiguieron hasta el hospital e incluso entraron allí. Llega un momento en el que uno no sabe cómo controlar porque se te va la situación de las manos. No justifico su actitud que tenía que haber sido correcta, pero como prima, como persona, como madre, también la entiendo", ha declarado Isa Pantoja sobre Anabel.

Anabel y Merchi en el aeropuerto de Sevilla Gtres

Además, la hermana de Kiko Rivera ha desvelado que quiere volver pronto a Las Palmas para conocer a Alma y reencontrarse de nuevo con su prima. "A mí no me gusta anunciar las cosas. A mí me gusta que, cuando uno quiere hacer algo, va y lo hace. No me gusta tener que decir: "Voy a hacer esto tal día". Yo lo que quiero decir es que queríamos ir a verla en febrero a la niña, y a ellos también (...) Me encantaría tener la oportunidad de que me viesen embarazada y conocerla", ha expresado la hija de la tonadillera.

¿Hay alguien de los Pantoja que quiere romper la relación?

Sobre la relación de la pareja, Joaquín Prat ha teorizado sobre el asunto, explicando que a lo mejor los Pantoja "están poniendo palos en las ruedas de la relación de Anabel con David". "Yo no creo, la verdad, pero no sé. No me sorprende nada, pero tampoco lo sé. Yo en estos momentos no creo. Si alguien tuviese que poner impedimentos me parecería mala gente porque ahora lo que hay que hacer es apoyarlos, tanto a uno como a otro por igual", ha respondido Isa Pantoja con total sinceridad.