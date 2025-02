El juez José Antonio Vázquez Taín, sobre el caso Anabel Pantoja: " No es el mismo delito si has causado secuelas o no"

La investigación del caso Anabel Pantoja continúa su curso y todas las miradas continúan puestas en la pareja. La influencer y David Rodríguez, su pareja, han abandonado Las Palmas esta semana y se han trasladado a Córdoba, ciudad natal del fisioterapeuta, con su hija Alma.

Mientras tanto, expertos en materia legal continúan arrojando luz sobre el caso. En esta última ocasión, ha sido el juez Taín en "El programa de Ana Rosa" en explicar cuáles serán los siguientes pasos a seguir en la investigación.

David Rodríguez y Anabel Pantoja Gtres

"Hay informes médicos de la causalidad. Ya está explicada y el origen no es natural, es violento, y ahora hay que ver si es accidental o no", ha expuesto el juez del caso Asunta en el espacio de Telecinco. Taín, además, ha señalado "la niña tiene unas lesiones" y, por tanto, un daño que hay que valorar. "¿Ha curado del todo?¿Le quedan secuelas? No es el mismo delito si has causado secuelas o no", ha expresado.

"Espero equivocarme pero lo que parece es que están planteando el juicio. Si hubiera una inocencia clara no harían falta los informes médicos", ha declarado el juez Taín desde su punto de vista y experiencia propia, añadiendo que, si finalmente hay juicio, "cada uno tendrá que explicar lo que hizo ese día con la niña".

Más de dos semanas de ingreso

La hija de Anabel estuvo ingresada 18 días ingresada en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria con pronóstico reservado. El 27 de enero recibió el alta hospitalaria y tres días después, el 30 de enero, el TSJ emitió un comunicado confirmando que Anabel y David estaban siendo investigados por las presuntas lesiones de la menor.