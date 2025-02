Agustín Bravo, crítico con Isabel Pantoja: "Es muy poco natural que una madre no se hable con sus hijos"

Hace años tuvieron un desencuentro, y ,desde entonces, Agustín Bravo e Isabel Pantoja están bastante distanciados. Fue Julián Muñoz quien en su última entrevista antes de fallecer desveló que su expareja utilizó sus altos contactos en Canal Sur para que suspendieran un exitoso programa que Agustín conducía en la cadena.

Ahora, el comunicador muestra su opinión sobre la nula relación de la tonadillera con sus dos hijos y se solidariza con su sobrina Anabel por la difícil situación que vive con su hija Alma. Hablamos con él en Sevilla, durante un desfile de moda flamenca del que fue su presentador.

“Entiendo muy bien cómo se siente Anabel por el problema de su hija, la mía nació prematura y tuvimos que pasar un tiempo de incertidumbre en el hospital sevillano Virgen del Rocío. Tienes que vivir una situación parecida para entenderlo. Pero los bebés son más fuertes de lo que creemos, y estoy convencido de que todo va a salir bien. Desde aquí le envío a Anabel un mensaje de ánimo y fortaleza. Seguro que su niña irá mejorando con el paso de los días”, dice.

Agustín Bravo en el desfile de moda flamenca de Sevilla Gtres

- ¿Qué piensa sobre el distanciamiento de Isabel con sus hijos?

- Es muy poco natural que una madre no se hable con sus hijos, es lamentable que no hagan las paces.

- ¿Cree que este cisma tiene solución?

- Espero que Isabel rectifique algún día y se acerque a Isa y Kiko. Porque su hijo es sangre de su sangre, y aunque adoptó a Isa, se enamoró de ella desde el primer día que la vio, la ha criado y es su madre legal. La naturaleza es tan sabia que al final pondrá las cosas en su sitio.

- Muy seguro está…

- Yo lo vaticino y no creo que me equivoque. Te repito que es una pena que estén así. Isabel cambiará y habrá un acercamiento.

- ¿Cómo se sintió al escuchar a Julián que la Pantoja había sido una mano negra contra usted?

- No tenía ni idea y me sorprendí muchísimo al escuchar a Julián. Sinceramente, no me lo esperaba.

Hace unos meses, cuando le preguntaron qué le diría a Isabel tras enterarse de sus malas tretas, se limitó a responder que “todo se paga”.