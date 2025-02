Isa Pantoja revela el consejo que le ha dado su prima Anabel tras salir a la luz la investigación

Isa Pantoja ha reaparecido en "Vamos a ver" y ha reaccionado a las imágenes de su prima Anabel pidiendo respeto a los medios de comunicación. Muy sincera, la hija de la tonadillera se ha abierto en canal con sus compañeros y ha reconocido que, aunque "son cosas que le afectan, la veo intentando hacer su vida y volver a la rutina en la medida de lo posible porque ella trabaja con las redes sociales y está intentando volver a la normalidad".

La hermana de Kiko Rivera ha roto su silencio en el programa en el que colabora tras una semana en silencio, sin querer dar declaraciones a los medios que le han preguntado por la investigación de Anabel y David Rodríguez. Isa Pantoja ha desvelado que está en contacto con su prima y ahora más, a raíz del nacimiento de Alma y de anunciar su segundo embarazo junto a Asraf.

"Desde que ha sido mamá y yo estoy embarazada como que hablamos más, la noto mucho más cercana, nuestra relación ha ido a mejor", ha revelado la hija de la tonadillera, añadiendo que le ha parecido "super bonito" el homenaje que ha tenido Anabel con su madre, Merchi, uno de sus grandes apoyos desde que nació Alma.

Merchi Bernal, madre de Anabel Pantoja, y Amor Romeira en la puerta del hospital Gtres

Tal y como ha confesado Isa Pantoja, Anabel "está llevándolo de la mejor manera posible dentro de lo que cabe". Además, ha revelado el mayor consejo que tanto ella como toda su familia le han dado a la influencer en estos momentos: "que no vea la televisión por su salud". "Lo mejor que puede hacer es olvidarse de eso", ha afirmado la joven.

"Pero las redes sociales es su trabajo y tiene que estar pendiente. Ahora no está subiendo publicidades ni nada porque no tiene mucho sentido, pero supongo que estará preocupada por si le puede afectar en su trabajo. Y aunque en televisión se le está respetando mucho en redes sociales es donde más se la critica y se la señala y ver eso le afecta. Por lo que hacer su vida normal, salir, comer con amigos es lo mejor que puede hacer porque uno no puede actuar siempre como la gente quiere", ha finalizado Isa Pantoja sobre su prima Anabel.