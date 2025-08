Isa Pantoja, a por el tercer hijo: planea nuevo embarazo un mes después de dar a luz

Isa Pantoja está redescubriendo las mieles de la maternidad once años después de su primera experiencia. Con Albertito todo fue distinto, pues sus circunstancias le impidieron saborear el embarazo y también los primeros pasos como mamá. Su familia se lo puso muy difícil al condenar que se quedase embarazada siendo menor de edad y tratando eludir el escándalo que, al final, ellos mismos acrecentaron. Ahora la vida para ella es muy distinta, alejada de su madre y de su hermano y, con ello, teniendo la oportunidad de ser feliz a su manera y dar a luz a su segundo vástago, Cairo, sin la presión de tener que hacer lo correcto según otros.

Aunque ha atravesado duros momentos tras el nacimiento de su primer hijo con Asraf Beno, parece estar recuperando poco a poco la fortaleza emocional. Ya no se quiebra tanto y ha podido encontrar cierto equilibrio en sus emociones, tras superar en parte la depresión postparto a la que hacía frente y que no ocultó al mundo para así poder romper tabúes sobre la maternidad. No ha sido un camino fácil, pero un mes y medio después de crear de nuevo vida está planteándose la idea de no quedarse aquí e ir a por la niña. Y es que se le han quedado en el tintero nombres para esa niña que con tanta ilusión esperaba.

Isa Pantoja tiene planes de ser mamá de nuevo

Ahora que no tiene programa en el que confesarse como colaboradora y a la espera de dar el salto al reality de TVE, ‘DecoMasters’, Isa Pantoja ha encontrado en las redes sociales su rincón seguro. Aquí no solo ha hablado sobre su inminente paso por el programa de la cadena pública junto a su marido, Asraf Beno, coincidiendo con Mar Flores y Carlos Costanzia, entre otros famosos. También a través de los stories de su cuenta personal de Instagram detalla intimidades, algo propio de su papel como influencer. Mucho ha hablado sobre el duelo que guarda tras el embarazo y dar a luz o lo difícil que le ha sido recuperar la armonía y dejar a un lado los llantos sin motivo aparente. Ahora también anuncia que quiere ser mamá de nuevo.

Story de Isa Pantoja Instagram

El pequeño Cairo llegó al mundo el pasado 22 de junio, por lo que no hace ni un mes y medio que ha salido del paritorio. Un lugar al que ya planea volver en un tiempo prudencial, pues desea formar una familia numerosa junto a Asraf Beno. Una confesión que ha pillado a muchos por sorpresa y que realiza al sumarse a una iniciativa viral en el que los usuarios desvelan cómo llamarían a sus futuros hijos. Ella lo tiene claro, pues en su segundo embarazo esperaba que fuese niña, lo que le hizo escribir una lista con nombres femeninos por si acaso.

Story de Isa Pantoja Instagram

La ha tenido que aparcar, aunque quizá no por mucho tiempo: “Si mi tercer bebé fuese una niña…”, comenzaba a cebar Isa Pantoja en Instagram, para pasar a una nueva imagen en la que desvelaba los nombres que tenía reservados para Cairo en caso de que hubiese sido niña. Son cinco los que maneja: “Rania, Sofía, Flavia, Claudia y Génesis”, son sus favoritos que se han quedado en el tintero a la espera de un tercer retoño. Uno que, por ahora, debe esperar, como ella misma matiza: “No pienso ahora en otro bebé, pero no descarto tener más hijos, aunque a mí me gustan más los niños”, cerraba el ‘trend’ causando furor entre sus seguidores.