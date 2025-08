Mar Flores presume de verano con hijos, pero esquiva a Alejandra Rubio: la nuera le devuelve el favor

Mar Flores estaba disfrutando de cierta tranquilidad los últimos años, a pesar de que los paparazzi solían cazarla en sus vacaciones. Pero más allá de esto, los escándalos de su vida amorosa habían dejado de copar titulares y podía gozar de cierta discreción en sus pasos. Pero las incursiones televisivas de su hijo Carlo Costanzia le han devuelto a la primera línea de fuego, así como por la entrada de Alejandra Rubio a la familia. Desde entonces sus declaraciones son las más buscadas, mientras ella trata de rehuir de los micrófonos y las cámaras. Le es difícil, especialmente después de emplazar su descanso en Ibiza.

La isla pitiusa se convierte en estos meses de verano en el epicentro de la noticia, pues aquí refugian su disfrute infinidad de famosos de todo el mundo. Con ello, los paparazzi hacen su agosto, como así sucedió semanas atrás cuando Mar Flores convocó a sus hijos para pasar unos días en familia en las privilegiadas playas de la isla balear. Les acompañaba Alejandra Rubio y también el nieto de la modelo, lo que les puso en el punto de mira de las cámaras. Le sentó fatal, quizá también porque fue sorprendida de paso “haciendo piececitos” con un joven de unos 35 años, como así desvelaba el fotógrafo Sergio Garrido. Pese a todo eso, ella hace balance de su paso por Ibiza y no podía ser mejor.

Mar Flores habla de sus vacaciones en familia en Ibiza

“Ibiza, el mar, los atardeceres, las risas. Siestas al sol, cenas infinitas y ese regalo de ver a mis hijos disfrutar, rodeados de amigos y familia”, escribía Mar Flores como acompañamiento a un carrusel de fotografías con las que resume su idílica estancia en la isla. Unas vacaciones que guardará con cariño en su memoria, importantes también por ser las primeras que pasa con su nieto y su nuera, Alejandra Rubio: “Verles crecer libres, felices… es todo. Este julio me lo guardo cerquita del corazón. Ha sido de los mejores de los últimos años”, presumía ante sus fans de Instagram, mostrando rincones de ensueño y planes para el recuerdo.

En su escrito no nombra directamente a su nuera ni a su nieto. No quiere que la atención se desvíe y parece que ha llegado a un acuerdo con éstos de no mentarse en público. Ya se quejó ella cuando Alejandra Rubio la mencionaba en los platós de televisión, como también lo hizo cuando Terelu Campos confesó en una exclusiva que le regaló una planta por Navidad. Esto le crispa los nervios y no quiere que nadie haga negocio a su costa, después de un tiempo alejada del foco. Ahora ya vuelve por la puerta grande, concediendo sus propias exclusivas y sumándose al elenco de famosos del próximo reality de TVE, ‘DecoMasters’, donde concursará junto a Carlo Costanzia para mostrar sus dotes como decoradores de interiores.

Siguiendo este ejemplo, horas después de que Mar Flores presumiese de vacaciones en Ibiza con sus hijos, Alejandra Rubio ha roto su silencio. En su papel como colaboradora ha sido preguntada por sus días de asueto, pero en vez de hablar de lo bien que se lo ha pasado con Mar Flores en Ibiza, ha querido reducir sus palabras a su estancia en Málaga con su madre, Terelu Campos, así como con su chico y su hijo de ocho meses. Les ha sacado jugo, pero no tanto como le habría gustado por culpa de la prensa: “He estado muy bien acompañada por todos vosotros. Para mí siempre es motivo de felicidad estar en Málaga, pero no he tenido ni un solo día de descanso con la prensa. ¿Cuándo os vais de vacaciones?”. De su suegra, ni mu.