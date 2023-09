Kiko Rivera da la estocada final a Isabel Pantoja después de su entrevista en "El Hormiguero"

El lunes 4 de septiembre Isabel Pantoja asistió a "El Hormiguero" para concederle a Pablo Motos su entrevista más esperada. El programa quiso arrancar la temporada por todo lo alto y consiguió más de un 18% de audiencia, volviendo a demostrar, otra vez más, que es uno de los personajes que más interés suscita del panorama nacional.

Había mucha expectación por el regreso de Isabel Pantoja a un plató de televisión y si hablaría ( o no) de alguna cuestión relacionada con su familia y, concretamente, de sus hijos. Pero la tonadillera no mencionó en ningún momento a ninguno de sus dos retoños durante su coloquio con Pablo Motos y solo habló de sus hermanos y de su madre, Doña Ana, a la que tanto echa de menos y a quién le ha dedicado su último álbum, con el que conmemora sus 50 años en el mundo de la música.

Isabel Pantoja en ‘El Hormiguero’. GTRES

"Mis dos hermanos, Agustín y Juan, son lo más importante, los dos. Tengo una cuñada que es un cielo y unas amigas del alma", decía Isabel Pantoja sobre sus familiares y amigos más cercanos. "Mi madre, desde que me parió, ha estado a mi lado. Me he separado solamente para trabajar. Tengo la conciencia absolutamente tranquila, junto a mis dos hermanos, Agustín y Juan. Hemos estado hasta el último momento cuidándola. Sigue siendo nuestra reina, nuestra madre. No era la madre de la Pantoja. Ella ha sido una madre normal", sentenciaba, sin nombrar a Kiko Rivera e Isa Pantoja en ningún momento.

Y ahora, casi dos días después, el hijo mayor de la tonadillera ha respondido a la entrevista de su madre en "El Hormiguero” en "Instagram", con un zasca en toda regla a la cantante. Kiko Rivera ha publicado un vídeo de multitud de fotografías junto a su padre bajo el siguiente título: "Buenos días mi gente. Nada más que añadir".