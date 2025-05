Isabel Pantoja deja Madrid definitivamente y pone rumbo a un nuevo hogar

Mucho se ha hablado de la decisión de Isabel Pantoja de instalarse en Madrid. Los motivos no son claros para todos y se han abordado desde distintos puntos de vista. Iban desde cuestiones profesionales, a supuestas razones médicas, pero ella guardaba siempre silencio al respecto. Como así lo hará ahora que ha decidido recoger sus bártulos y abandonar la capital con la misma rotundidad que con la que llegó. Al menos eso es lo que mantiene Antonio Rossi.

El colaborador de ‘Vamos a ver’ ha explicado el radical cambio de parecer de la tonadillera en cuanto a su residencia fija. Ya no se siente tan cómoda como se le creía, aunque ya se hablaba de cómo se había dado cuenta de lo poco que le gustaba la mansión que ocupaba en Madrid. Está a punto de dar el paso definitivo y llamar de nuevo al camión de mudanza para llevarse sus enseres a un nuevo destino. Éste podría estar incluso fuera de nuestras fronteras.

Isabel Pantoja deja Madrid, aunque puede que también España

La madre de Isa Pantoja y Kiko Rivera no ha encontrado en Madrid la discreción y paz que ansiaba, además de poder hacer frente a sus problemas económicos. Es por eso que el citado periodista de Telecinco afirme que “Isabel Pantoja abandona Madrid en las próximas semanas, para siempre. Quiero ser exacto y no especular, porque podría decir que incluso dejaría España, pero de momento no es oficial ni el destino está seguro”, mantiene.

Isabel Pantoja huyendo de la prensa Gtres

Lo que sí tiene claro es que “se va de La Finca, su etapa en La Finca ha terminado”. Ahora entrarían en juego las especulaciones y elucubraciones, terreno en el que no quiere transitar Rossi. Lo que sí también dice constarle que “no vuelve a Cantora evidentemente, se centra en la gira internacional y busca un sitio que sea lugar propicio para la gira que comienza en noviembre y que le llegará a Latinoamérica, Centroamérica y Estados Unidos, también Europa y Portugal”, anuncia que, como resultado de este tour por el mundo compartiendo su talento con sus fans más allá de España, implica abandonar definitivamente Madrid.

La tonadillera ya ha empezado a empaquetar sus enseres

La decisión está tomada, pero el paso aún no está dado. Eso sí, se ha comenzado a trabajar en ello. Isabel Pantoja ya ha iniciado la mudanza y está empaquetando sus enseres para su pronto traslado a un nuevo destino. Será en las próximas semanas en la que dé por finalizada la tarea, pues entre medias tiene muchos compromisos que atender. Pero se estima que en el próximo mes de agosto haya puesto rumbo a su gira internacional y, de paso, con las vistas puestas en encontrar el lugar idóneo en el que establecerse.

“Cierran la etapa, la etapa madrileña ha pasado y lo único que le interesa es centrarse en el trabajo, en los años que le quedan, en la serie, en el documental y en la que puede ser su última gran gira internacional”. Pero, sobre su nueva casa, Isabel Pantoja estaría buscando “un lugar propicio y punto y centro neurálgico, y nada tiene que ver con Madrid ni Andalucía”. En su día se habló mucho de la posibilidad de que fuese Miami el lugar elegido, idóneo para mover hilos en la industria musical y disfrutando de buen clima. Habrá que esperar a ver dónde aterriza al fin.