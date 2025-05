El promotor de Isabel Pantoja traiciona su confianza y cuenta lo más grande

Isabel Pantoja vuelve a estar contra las cuerdas. Al menos eso es lo que se afirma desde el programa ‘TardeAR’, como si fuese una novedad que la tonadillera atraviese problemas económicos, profesionales, familiares, de salud o mediáticos. De hecho, lo habitual es que exista un cóctel de todos ellos. Pero ahora se le suma un nuevo revés, cuando el promotor de su concierto de Valladolid, el cual tuvo que ser suspendido, le reclama más de 300.000 euros.

Se llama Roberto Martín, apostó por el talento de la artista que no pasa de moda, pero no tuvo el resultado esperado. De hecho, su queja es que no obtuvo resultado alguno, pues el espectáculo no llegó a celebrarse. El promotor dice que la cantante le debe 30.000 euros, y habla de un préstamo que le pidieron de 500.000 euros. Pero aprovecha su paso por el programa para hablar más de ese medio millón o del montante que le reclama, sino también de “detalles inéditos de sus relaciones familiares”.

Roberto Martín pone a Isabel Pantoja contra las cuerdas

“A Isabel Pantoja la conozco en diciembre de 2013 en un concierto en Burgos. Ella se para al lado del piano y la pregunto cuándo puedo hablar con ella que quiero contratarla. Y a partir de ahí todo fueron facilidades para contratar a Isabel. Ella llega a Valladolid, un día antes me pide que suba a la suite que habíamos contratado y estuvimos hasta las cuatro de la mañana largo y tendido”, cuenta el promotor, que traiciona su confianza contando todo lo que le dijo en esa habitación exclusiva de hotel. Se desahogó con él sobre su hermano y sus hijos.

Roberto Martín en una imagen de archivo TardeAR

“Esa noche hablamos de la relación que tiene con Agustín. Cuando muere Paco es el momento en el que Isabel reclama a su hermano para que venga a España para que se pueda hacerse cargo de Kiko y por eso es que le debe algo a su hermano. Isabel nos hace una pregunta a mi pareja y a mí, de que si teníamos planes de futuro y me dijo que ni se nos ocurriese adoptar, porque era la peor decisión que había tomado en su vida. Dejó entrever que Isa había sido una niña muy rebelde y sobre todo por el disgusto que le había dado tras haber tenido un hijo tan joven. Me vino a decir que, si ella tuviese que adoptar a una niña en este momento, no lo hubiese hecho”, sentencia sobre lo que le dijo supuestamente Isabel Pantoja.

Los 30.000 euros que le prestó y no volvió a ver

Roberto Martín cree que la confianza que le brindó la tonadillera tenía unas oscuras intenciones: “Yo creo que en eso momento Isabel Pantoja estaba trazando un plan para engatusarme para que en un futuro poder utilizarme de alguna manera. De junio a agosto ya se cierra el contrato, se materializa el contrato de Asturias. A últimos de julio me llama una persona cercana de Isabel y me dicen que necesita 30.000 euros, que hable con la oficina posteriormente para descontarle estos 30.000 euros del caché que ella tenía para el concierto de Asturias. A día de hoy, ni se han devuelto, ni tiene mucha pinta de que se devuelva. Se lo di a Isabel Pantoja en mano, con un abrazo muy grande. Me dice que muchísimas gracias, que este gesto no lo iba a olvidar en su vida. Ese día me tratan muy bien y Agustín demasiado bien. Hasta ahí puedo leer”.

Isabel Pantoja en una imagen de archivo Gtres

El momento incómodo con Agustín Pantoja

El promotor no solo señala a Isabel Pantoja, sino también a su hermano por ese momento incómodo que le hizo vivir. Ese del que decía “hasta aquí puedo leer”, hasta que siguió su narración: “Agustín fue demasiado simpático conmigo”. Algo sucedió de lo que no quiere hablar y dice que cuenta con testigos de ello. También que él no sería el único que tuvo que pasar por ese incómodo instante: “Que yo sepa y que me hayan contado, con más gente”.

Ahí pasa a hablar del cumpleaños de Isabel Pantoja, en el que él estuvo invitado. Destaca que ejerció de “buena abuela”, mientras que le llamó la atención que “Agustín solo se preocupó por el niño de Kiko. Es una paradoja, porque por un lado Isabel en Valladolid me dijo que era lo peor que había hecho en su vida, pero por otro lado vi una cosa diferente. Son las contradicciones de Isabel Pantoja”. Martín sigue tirando de la manta y recuerda cuando le pidieron 500.000 euros para ayudarle a pagar la fianza o cuando le ofrecieron comprar la casa de La Moraleja, la cual estaba embargada. Al final entró en prisión y al salir se olvidaron de él. Es por eso que sentencia que “A Isabel Pantoja y a Agustín Pantoja solo les interesa el dinero”.