Isa Pantoja critica el cambio radical de vida de Kiko Rivera, aunque “tengo fe”

Mucho está dando que hablar el cambio de vida de Kiko Rivera. No solo el hecho de alejarse de las polémicas familiares y centrarse en su trabajo como motor de vida y generador de ingresos. Para ello se ha visto obligado a romper con el pasado en muchas ocasiones, lo que conllevaba a eliminar todas sus publicaciones en redes sociales. Así se ha reinventado infinidad de veces, pero ninguna de forma tan controvertida como la de ahora, que está sudando la gota gorda para convertirse en futbolista profesional.

Al menos sí rendir al máximo de su potencial sobre el terreno de juego a la liga internacional a la que ha sido convocado. Será uno de los representantes de España en un encuentro futbolístico que enfrenta a creadores de contenido de distintos rincones del planeta. El hijo de Isabel Pantoja será uno de los que defienda nuestros colores patrios y se ha tomado muy en serio el encargo, que ha cambiado radicalmente de vida. Ha mejorado su alimentación, ha dejado de fumar y se ha metido de lleno al gimnasio para sudar camiseta. Pero se ha lesionado.

Lo que piensa Isa Pantoja del nuevo rumbo de Kiko Rivera

Todo esto lo retransmite a través de sus redes sociales, haciendo partícipes a sus seguidores de sus logros y también de los obstáculos que se está encontrando por el camino. También a su hermana, Isa Pantoja, que, a pesar de estar fuera de su círculo íntimo, es conocedora de sus pasos gracias a que en su trabajo le ponen cada novedad para que comente. A la espera de dar a luz a su segundo hijo, el primero con Asraf Beno, aguarda analizando la actualidad desde el plató de ‘La familia de la tele’, donde ha criticado el radical cambio de vida de su hermano.

Kiko Rivera está entrenando al máximo de sus capacidades. Lo está mostrando poco a poco con vídeos en los que demuestra su fuerza de voluntad, más allá de la de sus músculos. Pero el oblicuo de la pierna izquierda le ha dado un aviso, sufriendo una lesión que “duele tela, pero tela”. Mostró el momento del percance en el gimnasio y también el tratamiento a seguir que le ha propuesto su fisio, que emplaza la recuperación más allá de un mes. El tiempo corre en contra del Dj, pues la convocatoria futbolística para influencers es en septiembre. Sigue entrenando y poniendo a prueba sus límites y su hermana cuestiona si esto es lo mejor para él, aunque entiende que la alternativa, la vida de antes, tampoco era la mejor opción.

María Patiño hablaba del “cambio de vida inesperado” y junto a los colaboradores de ‘La familia de la tele’ recordaban el ictus, los problemas cardiacos, la gota y el percance en la rodilla que acumula Kiko Rivera en su historial médico. Esto hace que Isa Pantoja sienta cierto temor, pues quizá su hermano esté haciendo sobreesfuerzos que pongan su salud en riesgo: “Lo que no puede hacer es cambiar drásticamente su vida y de no hacer nada a hacer todo”.

Ve con buenos ojos que abandone los malos hábitos, como recientemente el tabaco, aunque no es muy optimista con su éxito: “Lo de dejar de fumar es súper complicado y lo ha intentado varias veces”, recuerda. Aun así, en esta ocasión sentencia que “tengo fe” en que pueda lograr cumplir sus metas, dejar atrás lo malo y vivir una vida más saludable centrada en el deporte. No es lo que piensa Lydia Lozano, que tiene sus dudas y pone el foco en las motivaciones de Kiko Rivera que, a su parecer, no serían las mejores para perpetuar los resultados en el tiempo: “Hay que hacerlo para toda la vida, no para ganar un reto. Es que todo lo hace por dinero”.