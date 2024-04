Ivana Icardi se sincera como nunca sobre un problema degenerativo que podría costarle su futuro profesional

Ivana Icardi, ex concursante de “Supervivientes 2020”, es una influencer que no duda en compartir con sus seguidores sus momentos más bonitos, pero también sus dudas inseguridades y algún que otro problema de salud. En esta ocasión, y en contra de lo que muchos pensaban, ha desvelado en sus redes sociales un problema degenerativo muy delicado y que le puede complicar bastante su día a día.

Y es que, aunque no tiene problemas en sincerarse con sus seguidores, esta vez ha visto la necesidad debido a una cantidad de comentarios de usuarios que se reían de ella por no oír bien. La argentina se ha armado de valor para relatar la dura enfermedad que sufrió de pequeña y que es ahora cuando está degenerando en un problema aún más grave. “En el oído izquierdo sólo oigo el 25 %, tengo un 75% menos de audición. Esto me lo revelaron cuando era una adolescente, que fui a hacerme unas pruebas, y me lo detectaron. Ahora, hace poco, también me dijeron que en mi oído derecho quizás también esté perdiendo un poco de audición”, confesaba en el vídeo que ha compartido en “Instagram”.

Según explicaba la propia Ivana, los médicos creen que todos sus problemas de salud pueden estar provocados por el mismo desencadenante. Al nacer tuvo ictericia, por lo que la tuvieron que meter en la incubadora durante algún tiempo. Y aunque esto sea algo del pasado, podría haberle provocado más problemas: “Me han dicho que puedo perder también el habla si no me pongo audífonos”, explicaba muy dolida. Desde hace un tiempo la influencer se ha preparado para seguir su trayectoria profesional en el mundo de la música y esto podría complicarle mucho las cosas. Este lunes ha compartido un emotivo vídeo en el que aparece con su hija y le canta unas sentidas palabras en las que expresa que “Gracias a ti soy feliz”.

A pesar de los problemas a los que tiene que hacer frente, Ivana permanece con un gran ánimo compartiendo su vida con Finito, a quien conoció en la segunda edición de “GH Dúo”. Había quienes cuestionaban la naturaleza de esta pareja, asegurando que solo era una manera de mantener tirón en el concurso y conseguir momentos en televisión. Nada más lejos de la realidad, pues viven un gran momento juntos y no parece que haya nada que los pueda distanciar. De hecho, hace poco volvió a compartir una imagen en la que le deseaba un gran cumpleaños: “Tu esencia es inolvidable. Único, transparente, mágico, generoso, inteligente y sobre todo humano. Eres maravilloso… Gracias por darme todo tu cariño y amor sin medirlo. Que cumplas muchísimos más y yo lo vea”, concluía.