Javier Ungría da un paso al frente y aclara el verdadero motivo por el que ha cerrado su restaurante de Madrid

Javier Ungría ha cerrado "Haches", su conocido restaurante situado en el exclusivo barrio de Salamanca de Madrid. Fue el programa "Socialité" el encargado de desvelar la notica este fin de semana y todas las miradas se han puesto en el empresario, que ha tenido que hacer frente a este nuevo varapalo profesional justo cuando se cumple un año de su ascenso a la fama tras su paso por "Supervivientes". "Javier Ungría nos ha hecho entender que el local lo ha cerrado por ella, por su culpa. Nos ha contado que no lo está pasando nada bien. Como hay que seguir ganándose las habichuelas, Javier nos ha contado que está trabajando como relaciones públicas de un conocido local de aquí, de la ciudad de Madrid", explicaba un reportero del espacio de Mediaset.

Javier Ungría aclara el motivo del cierre de "Haches"

Tras el revuelo que ha supuesto la noticia, Javier Ungría ha reaparecido ante las cámaras y ha desvelado el motivo por el que ha tenido que cerrar "Haches", el restaurante del que ha sido propietario los últimos años.

"Estoy muy bien. Negocios que van y vienen, no hay mucho más, la verdad. Hay negocios que a veces funcionan o no funcionan, hay que cerrar, no hay que cerrar, o sea no pasa nada. Nada, nada raro, ¿vale?", ha explicado el empresario, desmintiendo que tiene dificultades económicas. Además, Ungría ha querido dejar claro que Elena Tablada no tiene "nada que ver" con el fracaso de su restaurante. "Nada, nada. Todo bien, está todo bien, ¿vale?", ha zanjado el ex de la diseñadora.

Así se encuentra su relación en la actualidad

En febrero, Javier Ungría expresó ante las cámaras que le gustaría tener una "relación cordial" con la madre de su hija, a pesar de que continúa su batalla judicial por la custodia de la menor. "Hubo sentencia, recursos, esto tarda mucho y ahora estamos en ese impasse en el que no debería pasar nada. Entonces, vamos a aprovechar un poquito la calma todos. Yo confío en el recurso y lo que tenga que ser que sea. Yo ya hace dos años me lo tomaba todo con mucha más impaciencia y ahora ya lo que tenga que ser, será. Pero siempre vamos a seguir luchando", declaró el empresario.

Finalmente, tras estas declaraciones de Ungría, Elena Elena Tablada confesó hace unas semanas que su relación con Javier Ungría había mejorado consideradamente. "Las cosas están mucho mejor entre nosotros, hay un trato cordial, que es lo más importante", explicó la diseñadora sobre el padre de su hija durante un evento organizado de Forbes el pasado 11 de marzo. Tras una larga guerra mediática y muchos altibajos, parece ser que la expareja ha dejado a un lado sus diferencias irreconciliables y han conseguido mantener un trato más cordial.