Las inesperadas declaraciones de la madre de Elena Tablada sobre Javier Ungría y David Bisbal

La madre de Elena Tablada ha reaparecido este fin de semana ante las cámaras durante el desfile del diseñador Toni Fernández. Tras pasar una larga temporada en Miami, la progenitora de la diseñadora ha vuelto a nuestro país con muchas ganas de hablar y de pronunciarse sobre Javier Ungría, su último exyerno y padre de su nieta Camila. A pesar de la inexistente relación que mantiene el empresario con su exmujer, la madre de la diseñadora no ha dudado en en deshacerse en halagos hacia Ungría, palabras que no sentarán nada bien a su hija.

"Yo, como los quiero a los dos, yo voy a hacer como si no hubiera pasado nada. Esas son cosas de ellos y ellos son los que se arreglan. Ahora la cosa está tranquila, y yo me llevo muy bien con Javier, con David y con todo", ha declarado Elena Tablada madre, desmarcándose totalmente de las declaraciones de su hija sobre Ungría sobre el motivo de su separación: la manía que le cogió a su hija mayor, fruto de su relación con David Bisbal. Además, ha confesado que el empresario le parece "buenísimo y me cae muy bien", a pesar de lo mal que lo pasó su hija durante su relación.

Javier Ungría y Elena Tablada

Elena Tabladamadre ha desvelado que también habla con él y que lo considera "un buen padre". A pesar de estas declaraciones, la madre de la diseñadora ha preferido no entrar en detalles para no tener problemas con su hija. "Eso hay que cortarlo ya porque yo no quiero más lío y más habladuría y más cosas, porque ahora que nos llevamos muy bien, la madre, él, hijo y todo...Yo tengo que tratar de que todo sea bien bueno, por eso vivo tan feliz", ha expresado.

Halagos hacia David Bisbal y Javier Ungría

La madre de Elena Tablada se ha deshecho en halagos hacia sus dos exyernos, a los que considera unos padrazos. "Los dos cada uno tiene lo suyo, son todos buenos para mí. Mientras que a las nietas las quiera, estas hijas no saben lo mal... Yo estoy feliz con ellos. Yo me llevo bien con todo el mundo, con Bisbal, con la mujer, con la madre, con todo el mundo", ha confesado Elena Tablada madre, añadiendo que "Javi es muy buen chico y su familia igual". ¿Cómo le habrán sentado estas declaraciones a la diseñadora?