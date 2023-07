Javier Ungría sabía que Tablada contrató a un detective y por fin dice lo que piensa

Lo que parecía que iba a ser una ruptura cordial de mutuo acuerdo, como así declararon ambos que era su intención, Elena Tablada y Javier Ungría finalmente han optado por la guerra. Una entre batallas judiciales y mediáticas, en las que el cruce de acusaciones e informaciones mantienen al público en vilo, que es testigo de cómo la bola cada vez es más grande y parece no tener fin. Después de cuatro años siendo marido y mujer, ahora tan solo les une una hija en común y un juicio fijado en el calendario. Son muchas más las cosas que los separan, lo que vienen a denominarse “diferencias irreconciliables”. Una de ellas está cobrando mucha fuerza en los últimos días, después de descubrirse en ‘Y ahora Sonsoles’ que la diseñadora de joyas habría contratado los servicios de un detective privado para seguir los pasos de su ahora exmarido. Una noticia bomba que él mismo ha confirmado con rotundidad, pese a habérselo guardado estos últimos meses por no añadir más leña a un fuego que amenaza con descontrolarse.

Javier Ungría y Elena Tablada GTRES

Todos quieren saber si Javier Ungría se había percatado de que en los últimos meses de su relación estaba siendo vigilado de cerca. También qué opina ahora que ya hay certeza de que un espía seguía sus andanzas dando buena cuenta de sus pasos a su exmujer. Preguntado por los reporteros de ‘Europa Press’, no ha tenido reparo alguno en reconocer que “sí, me constaba, pero ya está, es una historia acabada”.

Él tiene muy claro que no quiere ahondar más en el dolor y desea mirar al frente, con la esperanza de que algún día pueda tener la custodia compartida, como así está luchando por conseguir en los tribunales. De hecho, preguntado por los problemas que les llevaron a tomar caminos por separado tras cuatro años de matrimonio, se mantiene firme y dice “no hay ningún problema”, pues no desea entrar en más dimes y diretes y poder así centrarse en lo que considera importante.

Javier Ungría y elena Tablada en el bautizo de su hija Iván Martínez GTRES

Sin embargo, otros están hablando por él, al igual que también lo hacen por Elena Tablada. Es el caso de la periodista Beatriz Cortázar, que en el plató de ‘Y ahora Sonsoles’ ha querido dejar claro una cuestión, aunque no quería profundizar mucho por tratarse de cuestiones difíciles de abordar en público. Asegura que la diseñadora no contrató a un detective privado para descubrir una presunta infidelidad, sino que “ese era el menor de sus problemas. Es un tema más delicado que eso, del que no se puede hablar”. Habrá que esperar para conocer más detalles al respecto, pero lo que parece claro es que de forma amistosa esta situación ya no podrá arreglarse y tendrá que ser un juez quien trate de buscar paz entre los combatientes.