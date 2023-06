Elena Tablada rompe su silencio tras la suspensión del juicio contra Javier Ungría

El pasado 13 de junio estaba previsto que Elena Tablada y Javier Ungría se vieran las caras en los juzgados, pero finalmente la cita se suspendió por falta de juez.. El exmatrimonio, que puso punto y final a su relación en verano del año pasado, ha comenzado una batalla judicial por el bienestar de Camila, la hija menor en común. Aunque en un principio tuvieron una separación amistosa, finalmente han acabado recurriendo a la Justicia para solucionar sus conflictos familiares.

Ahora, Elena Tablada se ha pronunciado a los micrófonos de Europa Press sobre la cancelación del juicio y sobre la batalla legal que mantiene con Javier Ungría. La empresaria ha sido muy tajante sobre el asunto y ha evitado no mojarse en el conflicto. "Si se ha publicado que se ha suspendido el juicio porque no hay juez, ¿para qué quieres que te lo cuente yo? No voy a contar nada, mi corazón. Yo sé que estás muy dispuesta con 'cuéntanos', pero no voy a contar nada. Te agradezco mucho que estés aquí pero no voy a decir nada y esto es una vergüenza estar así en la calle", ha declarado la empresaria sobre el juicio.

Javier Ungría y Elena Tablada GTRES

La ex de David Bisbal, ante la insistencia de la prensa, ha desvelado que "es un proceso complicado". "Tienes que entender que en procesos así pues es mejor no hablar". Uno de los aspectos que sí ha querido zanjar ha sido sobre la supuesta pensión que le ha pedido Javier Ungría por haber estado viviendo en la casa que compró el cantante. "¿Tú me has visto diciendo algo? Pregúntame cosas que yo haya dicho, por fi, no pongáis en mi boca cosas que yo no he dicho porque vuelvo a decir que esto es un proceso complicado y tú no puedes poner cosas en boca de los demás que no se han dicho, ¿vale?", ha declarado.

A pesar de todo, Elena Tablada asegura que se encuentra "muy bien" y que para ella, no es una "lucha" lo que mantiene contra el padre de Camila porque "es una palabra muy fea". "Yo quiero que mis hijas estén bien y que me dejéis de grabar que está toda la calle mirando, ¿vale? Y ellas están bien que es lo único importante", ha dicho con firmeza.