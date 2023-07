Elena Tablada, “confundida” en la agria guerra con su ex, Javier Ungría, por su hija

Elena Tabladaestá “muy confundida”. Al menos así se siente ella en relación a su batalla personal con su exmarido, Javier Ungría, del que decidió separarse el pasado verano de mutuo acuerdo y prometiendo que la cordialidad sería la tónica principal de su ruptura. Sin embargo, la situación se ha ido agriando con el paso de los meses, hasta el punto de declararse la guerra en numerosas ocasiones. De hecho, tantas han sido las desavenencias de la pareja, que al final han tenido que recurrir a la justicia para que medie entre ellos. Es más, están a la espera de juicio para determinar qué sucede con la custodia de la hija que tienen en común, litigio que ha terminado por complicar aún más las cosas entre ellos.

Javier Ungría y Elena Tablada GTRES

La propia diseñadora de joyas expresó hace unos días a través de sus redes sociales estas diferencias con su exmarido, dejando claro que todo se complica paso a paso. “Por fin, después de tanta incertidumbre e inconvenientes innecesarios, las tengo juntitas. Qué caro se paga no elegir bien a una persona”, recriminaba a Javier Ungría por haber dificultado que las hermanas pudiesen pasar tiempo de calidad juntas, ahora de vacaciones en Miami. Un dardo envenenado que ella creía lanzar al aire y que tan solo unos pocos entenderían, pero que ha ocasionado que el interés mediático se vuelva a fijar en su batalla legal y la delicada situación con su ex. De ahí que se le haya llamado en numerosas ocasiones para conocer más detalles de su situación. Ahora, por fin, ha roto su silencio, sincerándose sobre cómo se siente ante este entuerto.

“Estoy muy confundida por lo que está sucediendo. Nunca me han gustado los conflictos y siempre he puesto de mi parte para que todo sea lo menos traumático posible. Insisto que lo que quiero es que mis hijas crezcan juntas y sean felices. Ya es difícil la vida para complicarnos más”, declara Elena Tablada en conversación con ‘Vanitatis’. La ex de David Bisbal desea que sus hijas estén juntas, pero Javier Ungría no está por la labor y no quiere ceder la custodia completa de la pequeña Camila, pues también quiere participar de su crianza de manera activa.

Elena Tablada junto a su marido, Javier Ungría y su hija Ella larazon

Fue él quien presentó una demanda contra su exmujer para solicitar la custodia compartida. El juicio estaba previsto para el pasado mes de junio, pero se canceló, lo que ha dejado el ambiente enrarecido. Mientras tanto, el empresario puede disfrutar de su hija siempre que lo desee, algo a lo que ella no se niega: “Nunca he puesto ninguna pega para que Javier esté con Camila siempre que quiera. Lo único que digo es que quiero lo mejor para mis hijas y en este deseo entra que las hermanas crezcan juntas. Esto que parece fácil de entender, no lo es tanto para él”.

La estrategia del empresario es distinta a la desplegada por la diseñadora. Mientras ella usa las redes sociales para denunciar su situación e incluso insultar a su expareja, él mantiene el silencio como única respuesta. Elena Tablada ha llegado a tildar al padre de su hija como “narcisista”, mientras que éste se limita a dejar claro su desaprobación por el hecho de que su hija aparezca en las redes sociales. Lo mismo que denunciaba en su día David Bisbal con la suya y que tantas polémicas y cruce de acusaciones provocó. Ambos están de acuerdo en que quieren mantener a sus vástagos alejados de la atención mediática para proteger su futuro, pero Elena Tablada no lo considera justo y reclama su derecho a obrar como desea con sus dos hijas, por mucho que los respectivos padres tengas una opinión contraria.