JavyPablo, los hijos de Javier Imbroda que triunfan en la música: "Él ha sido nuestro mayor referente"

«Soñad a lo grande, a lo máximo». Esa fue la enseñanza que Javier Imbroda, que falleció en 2022, dejó como legado a sus hijos, Javier y Pablo. Hace un lustro, ambos decidieron dejar atrás la estabilidad laboral que habían construido para lanzarse de lleno a la música, sin siquiera saber si la piscina en la que se tiraban estaba llena o vacía. «Mi hermano estudió Derecho y era profesor, y yo estudié ADE y trabajaba con niños, como monitor o entrenador de baloncesto, deporte al que los dos jugábamos también. La música era como un hobby y empezamos a componer sin pretensiones, pero los temas iban funcionando y nos dimos cuenta de que a la gente le gustaban. Fue muy orgánico, y en ese proceso dejamos el baloncesto porque era muy sacrificado. Es muy complicado vivir del deporte de élite, sobre todo si estás en tercera división, porque entrenas como si fuera primera pero cobras lo mínimo…», explica a LA RAZÓN Pablo, el menor de los dos.

Aunque reconocen que el mundo de la música tampoco es sencillo, lo cierto es que su apuesta ha dado frutos. Acaban de publicar su tercer álbum, «Para que te quieras quedar», un disco que ha supuesto para ellos «un desahogo, como una terapia». A través de sus canciones exploran la montaña rusa de emociones que han vivido en los últimos años, sincerándose como nunca antes lo habían hecho. Ejemplo de ello es «Perdón», uno de sus nuevos temas. «Pido perdón por dar por hecho las cosas, por pensar que en una relación amorosa la llama siempre va a estar viva, sin trabajar las cosas ni darle mimo. Por eso pido perdón a mi actual pareja, y me parece bonito aprovechar la música para poder hacerlo», confiesa Javi.

El recuerdo de su padre.

Por supuesto, la memoria de su padre, el célebre jugador, entrenador y seleccionador de baloncesto, sigue muy presente, no solo en su música, sino también en su día a día. «Nuestro padre ha sido nuestro mayor referente en muchos aspectos. Era una persona especial y única, y su pérdida fue y sigue siendo muy dura. Ha sido una traba gigante que la vida nos ha puesto en el camino, pero nos hemos levantado más fuertes. Partiendo de eso, nuestro padre está presente en nuestra filosofía de vida, en nuestras canciones y en gran parte de nuestra forma de actuar y pensar. Era competitivo, independiente, luchador y soñador, y todo eso nos ha pegado bastante, sin olvidar por supuesto a nuestra madre, Piluca. Con él hemos vivido siempre la alta competición, hemos sido testigos de su empeño constante por comerse el mundo», recuerda, emocionado, el primogénito del deportista.

El dúo musical JavyPablo Alberto R. Roldán Fotógrafos

Pablo, por su parte, prefiere evocar el lado más festivo de Imbroda: «Pero también sabía disfrutar de la vida. Hay gente muy brillante y competitiva que es exitosa, pero su vida está vacía. Sin embargo, mi padre llegaba a casa y lo pasaba espectacular, cantábamos, se tomaba una copita, brindaba… Sabía pasarlo bien. Logró el equilibrio perfecto entre ser el primero en el trabajo y pasarlo bien fuera, que no es nada fácil desconectar».

Trabajo y familia

Basta con charlar con ellos unos minutos para notar lo unidos que están. Un vínculo que se ha fortalecido aún más con la producción de su último álbum. «Nos ha ayudado a conocernos más si cabe. Ha sido muy bonito porque nos hemos alineado a muerte, somos hermanos del alma». Sin embargo, reconocen que mezclar trabajo y familia no siempre es sencillo. «No es fácil trabajar con la familia. Mi mujer trabajaba también de directora creativa en el grupo, pero ya no, porque está haciendo lo mismo en el festival Nature Home que dirigimos. Fue una decisión complicada, pero necesitamos también separar ciertos espacios para sanar», comenta Javi. Dos hermanos que han aprendido que los sueños, como la música y el deporte, requieren entrega y pasión, pero sobre todo han entendido que los mejores viajes no se hacen en solitario.

