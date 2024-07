Jessica Bueno defiende su tripa y sus estrías para negar su embarazo con Luitingo

El amor todo lo puede, incluso hacer cambiar de idea a cualquiera. Jessica Bueno tenía claro que tres hijos son suficientes para ella, más tras haberlos tenido con dos parejas distintas: Kiko Rivera y Jota Peleteiro. Aunque en ‘Gran Hermano Vip’ la modelo ya habló de esto con Luitingo, lo cierto es que el cantante también ha dejado clara su postura de que desea ser padre en un futuro. Esto podría haberse materializado al fin, al menos eso es lo que se han creído muchos de los seguidores de la pareja tras haberse topado con una fotografía sospechosa en Instagram. Una foto que ha hecho estallar todas las alarmas y que anuncian la llegada del que sería el cuarto retoño para ella, el primer en común con el artista sevillano.

Y todo por el empeño de los tortolitos por mostrar sin mayor reparo su cuerpo al natural en las redes sociales, Lo hacían en mitad de sus vacaciones en Rota, Cádiz, donde han emplazado el disfrute estival en su primer verano como enamorados. Ambos han mostrado su anatomía a sus seguidores con el correspondiente bañador, pero los usuarios de las redes sociales no siempre se fijan donde uno desea y todas las atenciones se han posado en la silueta de la modelo en bikini. Y es que hay quien considera que se puede ver una incipiente tripita asomando, lo que ha hecho que se extienda el rumor de que estaría embarazada de nuevo. Rápidamente ella ha dejado claro que no es así, que simplemente los placeres de la vida han hecho mella en su barriguita como le sucede a cualquier mortal en verano.

Como cabría esperar, teniendo en cuenta que no está en estado de buena esperanza, los comentarios sobre el abultamiento de su vientre han sentado muy mal a Jessica Bueno. No es plato de buen gusto que inicie sus vacaciones con mensajes que destacan si ha cogido o no unos kilos de más, aunque la intencionalidad sea alegrarse por la llegada de un bebé que, al parecer, ni llega ni se le espera: “Yo sinceramente no sería capaz de preguntar a una mujer o darlo por hecho. Si una mujer no lo ha comunicado, puede haber mil historias detrás. Me parece una falta de respeto. Puede ser algo de tripa, puede ser constitución, puede ser que haya comido más o esté con el periodo”, abre las distintas posibilidades por la cual sus seguidores han patinado, con comentarios que considera “hirientes” y fuera de lugar.

Dicho esto, Jessica Bueno ha dejado claro que no está embarazada de Luitingo, sino que el motivo de tanto revuelo por su vientre es otro. Y es que son muchos los que pasan por alto el historial clínico de otro a la hora de juzgar su cuerpo libremente. En su caso, la modelo ha pasado por tres embarazos, sufre diástasis abdominal y una hernia umbilical que, en aunando fuerzas, dan como resultado que esa zona del cuerpo no luzca tan firme como se espera en los estrictos –e irreales- cánones de belleza socialmente impuestos: “No solo es estético, es también algo de salud”, de ahí que reconozca que no podrá lucir de nuevo un vientre plano como cuando era una niña que triunfaba en las pasarelas: “Nunca voy a volver a estar planísima, a no ser que me opere, que no lo voy a hacer al menos de momento, porque tampoco tengo tanto complejo. Es lo que hay, después de haber tenido tres hijos. Estoy contenta con mi tripa. Este es mi cuerpo. Esta soy yo y este es mi culo lleno de estrías”, zanjaba para eludir las críticas, pues ella ya sabe cómo es su cuerpo sin necesidad de que se lo recuerden terceras personas.