Jessica Bueno y el trauma de ser la madre perfecta a pesar de sufrir bajones anímicos

Jessica Buenose ha convertido en uno de los personajes estrella de los platós de Telecinco. Primero regresó tras unos años de discreción para entrar en ‘GH Vip’. Allí se enamoró de Luitingo, a pesar de entrar con pareja. Su amor fue muy mediático y viral, seguido por miles de personas día a día hasta que dos años después terminó con polémica. En medio de todo esto no cesaban los reproches a su exmarido, Jota Peleteiro, con el que ha vivido tensos cara a cara en ‘De viernes’ estos últimos fines de semana.

No hay duda de que está de plena actualidad, pero también habla sobre su vida más allá de sus rencillas con sus exparejas. Su faceta como madre de tres hijos le condiciona, como así reconoció ella al confesar que fue el motivo por el que rompió con el cantante sevillano y también la razón por la que llevará de nuevo al exfutbolista a los tribunales. Por sus hijos está dispuesta a todo y sobre maternidad ha hablado a corazón abierto en el podcast ‘Madres y musas’.

Jessica Bueno y su vida con tres hijos

La modelo ha querido charlar de manera distendida sobre lo que supone la maternidad y hablar sobre su propia experiencia. Comienza explicando cómo fue su estreno en estas lindes en 2012, cuando conoció a Kiko Rivera en ‘Supervivientes’ y vivieron una polémica historia de amor: “Yo fui madre con 22 años y en ese momento estaba muy observada. Eso marcó el tipo de madre que fui, me metía mucha presión. Quería ser la madre perfecta para que nadie me juzgara”, confiesa.

Jessica Bueno De Viernes

La atención mediática de su relación con el hijo de Isabel Pantoja la condicionó en su maternidad. Le privó de disfrutar de cosas de una joven de su edad por miedo a las posibles críticas: “A pesar de ser tan joven me centré en mi hijo. No quería salir para que la gente no pensara ni dijera ‘deja a su hijo para irse con sus amigos’, es triste, pero es así”.

¿Cómo se encuentra ahora Jessica Bueno?

Su ruptura con Luitingo le ha dejado herida, pues estaba muy ilusionada con él. Dos años de amor en el que parecía estar en una eterna luna de miel que, en realidad, escondía muchas discusiones. Al final entendieron necesario separar sus caminos, reconoce que él intentó adaptarse a la vida con sus tres hijos, pero que no pudo. Lo que no pudo defender es lo que escuchó en el polémico audio en el que él hablaba con su madre y mencionaba a sus hijos.

Eso la destruyó, pero ahora dice estar ya mejor: “Unos días estoy genial, en otros momentos me entra bajón, la nostalgia, tengo mis charlas con la psicóloga. Arrastraba inseguridades y varios traumitas. Tengo que sanar muchas cosas, trabajar mucho en mi amor propio, en saber poner límites”. Por ejemplo, el bullying sufrido siendo una niña por ser modelo: “Se reían de mí, me ponían motes, me dejaban sola”.

Jessica Bueno y Luitingo Gtres

Pero ahora son sus hijos quienes le dan las fuerzas que a veces le flaquean para salir adelante. Por ellos quiere apostar de nuevo por tener una carrera en televisión, tarea que le está yendo bien, más allá incluso de sus entrevistas exclusivas: “Creo que nunca me he parado a pensar en mí, en quién soy, qué quiero. Soy una persona sensata y objetiva. Soy muy empática, algo que me ha traído muchos quebraderos de cabeza. Tengo mi pequeña familia con mis tres hijos que son mi gran apoyo y mi vida entera”. Algo que, sin embargo, le ha traído el problema de distanciarse de sus amigos por ser “dejada con el móvil”. Está poniendo remedio a este asunto y a atesorar esas relaciones: “No quiero vivir la crianza de mis hijos sola. Cuando eres madre te cuesta mucho más cuidar las relaciones de amistad. Yo quiero quedar con mis amigos, socializar. Tengo que cambiar el chip y compartir mi mundo con el resto”.