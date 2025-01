De Jesulín a Jesús, la madurez del gasolinero del clan Janeiro

Jesús Janeirocumplía esta semana 51 años. El diestro hace tiempo que dejó de ser Jesulín de Ubrique para convertirse en Jesús Janeiro, casi el mismo tiempo que abandonó por voluntad propia sus años de exposición mediática para dedicarse a su familia y sus negocios fuera de las plazas.

Desde entonces vive volcado en sus hijos, especialmente los dos más pequeños, Jesús, nacido en 2007, y el benjamín, Hugo, nacido en junio de 2022. Estos últimos tiempos también vive pendiente de su salud. El pasado 8 de septiembre vivió un gran susto al sufrir una angina de pecho cuando se encontraba pasando unos días con su mujer, María José Campanario, en el Rincón de la Victoria (Málaga). El ex matador tuvo que ser ingresado de urgencia en el Hospital Regional Universitario de Málaga donde fue tratado de una dolencia cardiaca. “Me asusté muchísimo al ver que me llevaban directamente a la Unidad de Críticos. (...) Le he visto las orejas al lobo”, reconocía tras el duro trance en una entrevista exclusiva a ¡Hola!, su revista de cabecera.

Jesulín de Ubrique Gtres

Mucho se ha hablado de la ruina económica del diestro tras cortarse la coleta. Es cierto que ha vivido estrecheces económicas, aunque de unos años para acá el de Ubrique ha saneado las cuentas de sus empresas. Entre ellas Taurovox SL. Dedicada al “comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados”, la sociedad que gestiona el negocio de las gasolineras del ex matador obtuvo un beneficio de 76.004,21 euros. Pese a ello su facturación al final del ejercicio 2023 fue, curisosamente, 0 euros. Pese a todo Taurovox mantiene en caja activos por valor de 789.667 euros, lo que da un idea de la salud financiera de la empresa. Además, Jesús figura como cargo en otras tres empresas. Lodoja, una sociedad de responsabilidad limitada dedicada a la promoción inmobiliaria fundada en Vinaros (Castellón) sin indicios de actividad. Otra, Explotaciones Ganaderas de la Sierra El Rosalejo SL, está dedicada a la explotación ganadera y agrícola de fincas. Y, por último, Correcostas 121 SL, está empleada en la organización de eventos taurinos y el apoderamiento. Es, junto con las gasolineras, otro negocio rentable de Jesulín. La sociedad declaró en 2023 ventas de 66.000 euros con beneficios tras impuestos de 58.200 euros. La sociedad, además, declara activos por valor de 450.000 euros.