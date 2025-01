Belén Esteban ataca a Jesulín por no preocuparse por la vida de su hija Andrea

Belén Esteban está haciendo mucho ruido esta semana. El final de las Navidades para la colaboradora está siendo intenso y el regreso al trabajo en ‘Ni que fuéramos Shhh’ de lo más movido. También para Jesulín de Ubrique, su ex, quien ha estado en su boca en varias ocasiones, acrecentando la polémica que arrastran desde hace décadas. Un culebrón que parece nunca llegar a su fin, pero que mantiene al público expectante con nuevas y certeras pullas en formato bomba. Así ha vuelto a suceder este jueves, cuando la estrella del programa estaba hablando del desolador panorama que se observa en Los Ángeles, que está siendo pasto de las llamas. Los incendios han devorado ya cientos de mansiones, muchas de ellas de estrellas de Hollywood valoradas en millones de euros. También está en la zona Andrea Janeiro, hija de la polemista y el torero, aunque tan solo ella parece haberse preocupado por la integridad de la joven, como así le ha reprochado nuevamente en directo con contundencia.

Belén Esteban en "Ni que fuéramos Shhh" Youtube

La nueva hornada de reproches se ha comenzado a cocinarse a fuego lento, al tratarse en ‘Ni que fuéramos Shhh’ el nuevo trabajo de Julia Janeiro como maquilladora de lujo. Aunque desde LA RAZÓN ya se hablase hace más de un mes de esta labor en la que se emplea la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, ahora vuelve a estar de actualidad. Sobre esto, jaleada por sus compañeros para hablar, finalmente Belén Esteban comenzó a hablar: “Yo doy la enhorabuena a Julia, pero claro, también hay otra persona que no le ha dado la enhorabuena ni Dios. Por supuesto, a la niña le deseo lo mejor y no tengo nada más que decir, porque será lo mejor”. Estaba calentita y prefirió morderse la lengua, aunque le cuesta. Pero ya no pudo aguantar más cuando se desvió la atención a su hija Andrea, fijándose en el hecho de que la ciudad en la que vive, Los Ángeles, está ahora amenazada por el fuego.

“Su tía sí se ha preocupado”, ha desvelado Belén Esteban para dejar claro que Jesulín de Ubrique no ha tenido la consideración de llamarla para saber si su vida corre peligro o si se encuentra bien. Tampoco el resto de la familia. Ahí es cuando Kiko Hernández, en su papel más controvertido, quiso hurgar en la herida: “A mí me parece grave lo de Los Ángeles, pero que llegue Navidad y ni una felicitación a tu hija…”, le ayudaba a su amiga a entrar en efervescencia, algo que no era muy difícil: “Yo no quiero hablar, porque no me deja. Ella lo sufre, lo que pasa que ya está bien. No sabe ni dónde vive, no sabe nada.Su abuela y su tía sí. Ni el día de su cumpleaños la felicitó”, sentencia Belén muy dolida.

Jesulín de Ubrique y Andrea Janeiro La Razón Gtres

Pero Belén Esteban vive con orgullo cada paso que da su hija Andrea, aunque se entristece de que Jesulín de Ubrique se esté perdiendo estos momentos. Sabe que el tiempo le pasará factura y será demasiado tarde, aunque así, deja claro que la decisión de su hija de ser anónima es inamovible y que ella, como madre, piensa respetarla: “Anónima en todo, en redes sociales también. Y no voy a hablar más. La culpa no la tiene nadie, la tienes tú. Siete años, desde los 18 años que ibas a hablar. No vives en Groenlandia, de Ubrique a Sevilla hay poco, pero qué te voy a decir. No quiero hablar, porque estoy muy calentita”, se censura a sí misma. No quiere ahondar en lo negativo, que es mucho, pero prefiere destacar quién de la familia Janeiro sí que ha estado a la altura de las circunstancias, aunque sea a la sombra: “Solamente tengo que agradecer a su tía y a su abuela que son las que se preocupan de ella y, por supuesto, a la familia de su madre. No le hace falta nadie más. Hijos son todos, no hay de primera y de tercera y la mía no lo es ni lo va a ser nunca. No quiero halar más, porque me voy a calentar y luego ella me regaña. Hay padres, padrecitos y padrazos”, sentencia, antes de salir del plató para fumar y calmar sus nervios, aceptando la invitación del director, David Valldeperas.