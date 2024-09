Jesulín de Ubrique actualiza su estado de salud dos semanas después de sufrir un microinfarto

El pasado 8 de septiembre Jesulín de Ubrique sufrió un microinfarto mientras se hallaba en el Rincón de la Victoria, en Málaga, a los 50 años de edad, motivo por el que estuvo ingresado en un hospital malagueño. Ahora, dos semanas después de uno de los mayores sustos de su vida, el torero ha reaparecido públicamente ante las cámaras y ha actualizado su estado de salud, aparentemente recuperado de su angina de pecho. Tanto es así, que el próximo 9 de octubre vuelve a los ruedos 9 de octubre junto a otras figuras como Cayetano, El Cid o El Fandi en la feria taurina de la localidad sevillana de Guillena y ha sido en la presentación del evento cuando Jesulín ha vuelto a la esfera pública, actualizando su estado de salud.

"De momento estoy muy bien, gracias a Dios. Llevo un par de semanas haciendo distintas pruebas y afortunadamente está todo muy bien. Y bueno, pues quedan unas cosas pendientes todavía de ver, el tema de alergias y de intolerancias y demás, pero bueno, de momento bien gracias a Dios. Estoy con menos presión, menos asustado y con ganas de volver con mi actividad", ha desvelado el torero ante las cámaras de Europa Press de lo más sonriente. De hecho, se encuentra tan bien que vuelve el próximo 9 a los ruedos, a pesar de estar ahora mismo en "plena rehabilitación" de "un porrazo en el hombro que me di un par de meses atrás".

El torero Jesulín de Ubrique Gtres

Desde que sufrió la angina de pecho, Jesulín de Ubrique se ha sometido estas últimas semanas a diferentes pruebas médicas para averiguar el motivo por el que le dio el microinfarto. Tal y como ha desvelado el diestro, podría deberse a una intolerancia alimentaria aunque, de momento, todavía le faltan algunos resultados. "Puede ser que vaya por ahí, no lo sé, pero puede ser por ahí por lo que me han ido haciendo. Estamos pendientes de unos resultados que llegarán en breve y a partir de ahí los especialistas son los que mandan, ¿no? Yo me encuentro ya bastante bien, muy recuperado y con ganas de poder hacer mi vida de nuevo", ha explicado el torero. Si finalmente se trata de una intolerancia tendrá que "andar con un poquito de cuidado, poner un poco el pie en la pared y ya está".