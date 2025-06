Joana Sanz: "Estoy creando vida y me siento poderosa diciéndolo"

A los cinco meses de gestación, la modelo tinerfeña atraviesa una de las etapas más intensas y reveladoras de su vida. No solo porque espera su primer hijo, sino porque lo hace tras superar un largo y doloroso camino hacia la maternidad. "Me encuentro muy bien, con mucha energía y creatividad. Mi embarazo es muy bueno, no me puedo quejar en absoluto", declara Joana Sanz en su entrevista para "¡Hola!".

La historia de este embarazo no ha sido sencilla. Joana, de 31 años, confesó públicamente que necesitó cinco años para poder anunciar, sin miedo, que iba a ser madre. Dos fecundaciones in vitro, tres pérdidas, una operación de trompas y un diagnóstico de endometriosis formaron parte del proceso, al que se sumó la pérdida de su madre hace dos años y la complicada situación judicial que vivió su marido, Dani Alves. Tras catorce meses en prisión, el futbolista fue absuelto de la acusación de presunta agresión sexual en Barcelona, poco antes de que la modelo anunciara su embarazo.

No saben si será niño o niña

"El embarazo es mágico porque estoy creando vida, y me siento poderosa diciéndolo, pero también te limita. En estos meses hay muchas cosas que no puedes hacer", admite Joana. Aun así, sigue manteniéndose activa: ejercicio adaptado, desarrollo de su nueva colección de baño y lecturas constantes sobre maternidad. También ha empezado con los preparativos: la cunita del bebé —-montada a medias por Dani y terminada por su primo- ya está lista, aunque aún no saben con certeza si será niño o niña.

Sobre cómo está viviendo Dani esta nueva paternidad, Sanz lo tiene claro: "Con mucha ilusión. Es su mejor amigo". De su parte, la modelo afirma que ha aprendido a ser más justa consigo misma y que está decidida a transmitir a su hijo valores esenciales: "Amor, honestidad, gratitud, perseverancia".

Pese a todo, Joana no se define como una persona tranquila. "Soy géminis", bromea. Pero sí se muestra más fuerte que nunca, sin rastro de resentimiento. "Perdonar alivia", asegura. ¿Su mayor miedo ahora? "Que le pase algo al bebé". ¿Su plan de futuro? "Vivir el presente".

En palabras sencillas, Joana Sanz nos recuerda que hay que tener coraje para mostrar vulnerabilidad… y aún más para convertirla en fuerza.