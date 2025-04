El verdadero motivo por el que Joana Sanz ha anunciado su embarazo tres días después de la absolución de Dani Alves

Joana Sanz ha anunciado en su perfil de Instagram que está embarazada de su primer hijo. "No quería compartir nada hasta que fuera más que evidente, pero quise compartirlo por las que están en la lucha. Tuve que lidiar desde los veintidós años con preguntas de "¿para cuándo el bebé?"… Qué presión social tan aterradora. Nunca tuve instinto maternal, ese deseo de tener hijos o de que me guste cargar el bebé de alguien", comienza diciendo la modelo en el post.

En el post, Joana Sanz habla sobre las dificultades de convertirse en madre y desvela que se ha sometido a un tratamiento de fertilidad para quedarse embarazada. "Lo que venía a contar es que una mujer de 27 años sana se encuentra con dos FIV, tres pérdidas y de últimas una operación de trompas sumado a la aparición de endometriosis. Me hice pruebas de todo tipo a lo largo de los años, con unos embriones divinos y sin encontrar el porqué de nada. La frustración y el porqué 'todas' se embarazan como por arte de magia me atormentaba. Estoy acostumbrada a que con esfuerzo, trabajo duro y perseverancia consigo lo que me proponga, pero esto no va así querida. Para colmo me tuve que tragar la dichosa pregunta de '¿para cuándo el bebé?' Una y otra vez con tanto dolor en el pecho", explica la modelo, revelando que este ha sido "mi último embrión congelado, mi última esperanza de tener esa razón por la que ser fuerte en la vida. Aquí está, sana y creciendo". "Y yo sé que fue mi madre quien me la envió para que nunca más me sienta sola, para que le eche ganas a la vida y tenga este arcoíris lleno de amor después de tanta tormenta. Aún no me lo creo y me despierto en la madrugada con el miedo de ver las sábanas llenas de sangre o cierro los ojos en las ecografías hasta que escucho que todo está perfecto. Todo llega, no desistas", finaliza Sanz, feliz de poder anunciar que este 2025 cumplirá su sueño de ser madre.

El motivo del anuncio

La noticia del embarazo de Joana llega tan solo tres días después de conocerse la absolución de Dani Alves por parte TSJC tras haber sido condenado a 4 años y 6 meses de prisión por la supuesta agresión sexual a una joven la madrugada del 31 de diciembre de 2022.

Joana Sanz y Dani Alves Gtres

Horas después del anuncio, en "TardeAr" han arrojado luz al asunto, desvelando nuevos datos del embarazo de Joana Alves y el verdadero motivo por el que ha decidido contar que está embarazada tan solo tres días de la absolución de Alves. Según Leticia Requejo, "la familia de Alves se ha enterado por redes", algo que confirmaría la información de que la modelo no tiene ningún trato con la familia del futbolista. La de la modelo sí era conocedora desde hace un mes y medio que Joana estaba embaraza.

Según la periodista, "la noticia se adelanta más de lo previsto porque le había llegado ya a varios periodistas". Además, la tinerfeña ya tiene un poco de tripita y comenzaba a notarse. El colaborador Iván García, además, también ha develado en el programa de Mediaset que la pareja "está en su mejor momento".

Numerosas reacciones al embarazo de Joana Sanz

El post de Joana Sanz en el que anuncia su embarazo se ha llenado en cuestión de minutos de numerosos mensajes de amor y cariño hacia la modelo. Cristina Pedroche, Amor Romeira, María Pombo o Teresa Andrés Gonzalvo han sido algunas de las tantas celebrities que han felicitado a la tinerfeña por la noticia.