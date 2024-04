Jorge Javier Vázquez encumbra a Isabel Pantoja para bajarla después a los infiernos

Jorge Javier Vázquez ya está en su salsa tras el bache profesional que vivió meses atrás. Lo mismo podría decirse de Isabel Pantoja, que ha regresado pletórica y por la puerta grande a los escenarios con su tour de conciertos por su 50 aniversario de carrera musical. La tonadillera comenzaba la ruta el pasado sábado en el Wizink Center de Madrid, donde acumuló un gran número de famosos y rostros conocidos de la televisión en las gradas de su concierto. El presentador no puedo acudir a la cita, como así hicieron algunos buenos amigos con Belén Esteban o Terelu Campos, entre muchos otros. Eso sí, se ha interesado por el espectáculo ofrecido por la tonadillera, leyendo crónicas y reportajes sobre su desempeño sobre las tablas. Algo de lo que ha dado buena cuenta en su blog personal, tras realizar la correspondiente reflexión y digerir la información recibida.

Isabel Pantoja durante su concierto en el Palau Sant Jordi por su 'Gira 50 Años' Raúl Terrel Europa Press

“Dicen las crónicas que estuvo espléndida y me gusta leerlo. Es una de las últimas estrellas con mayúsculas que nos quedan. Hay muchas ganas de verla. Ojalá dé el paso, porque hay muchos formatos a los que podría acudir sin el miedo a ser juzgada”, considera Jorge Javier Vázquez, que le desea lo mejor a la cantante y de ahí que trate de alumbrarle el camino que mejor le convendría. Y es que cree que el miedo a las críticas le hace no brillar siempre con la luz que ha demostrado tener: “Las plataformas se morirían por tener a uno de los personajes más míticos de nuestro panorama”, opina.

Ahora bien, Jorge Javier Vázquez no solo dice lo bueno, sino también lo malo. Es de dar una de cal y otra de arena, aunque a veces se le descompensa la medida justa. En la parte negativa sobre Isabel Pantoja está el hecho de recordarle que para conseguir este favor de las plataformas y poder demostrar su talento como años pasados, debería cambiar mucho la relación que mantiene con la prensa. Así, le recuerda que sus problemas judiciales y los conflictos familiares le han alejado del foco por su profesión, desvirtuándose su figura. Así, al presentador le vino a la mente en su blog de ‘Lecturas’ una entrevista que le hizo María del Monte a quien fuese su amiga: “Salían las dos muy guapas, pero, sobre todo, muy felices. Pantoja estaba espléndida, juguetona, divertida. Haciendo gala de su legendario poder de seducción. No tiene nada que ver la Pantoja que hemos ido conociendo con el paso de los años. Esa otra Isabel tira demasiado de victimismo”, atiza como cierre.

El presentador Jorge Javier Vázquez Gtres

Y es que Jorge Javier Vázquez ha encontrado en su blog personal en el kiosco rosa el lugar perfecto donde verter sus pensamientos. Así, no solo Isabel Pantoja ha ocupado su mente y parte de su escrito este miércoles, sino también ha echado la memoria atrás, rescatando a su exnovio, P. Puede resultar curioso que la vida íntima del presentador no es tan pública como se presupone, al menos no la parcela sentimental. Estuvo cuatro años con un hombre cuya inicial es P., dado que no ha querido nunca desvelar ni su nombre, aunque ahora, como su examado cumple 50 años, recuerda cómo fueron sus años dorados y también su ocaso: “Agosto de 2007. En cuanto lo vi supe que era él. Y lo sigue siendo, aunque de otra manera. Hizo que mi vida adquiriera dimensiones de felicidad absolutamente desconocidos para mí”. Con él dice que sintió un amor que “te empuja a pensar que la vida no vale la pena ser vivida si no es en ese estado”, aunque el sentimiento no duró eternamente. Al final rompieron, aunque su relación continúa siendo estrecha, hablando a diario y velando el uno por el otro.