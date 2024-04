Terelu Campos, su último dardo a Isabel Pantoja: “He echado de menos que me diera el pésame”

El sábado 13 de abril fue un gran momento para todos los fans de Isabel Pantoja que se encontraban en la capital. Por primera vez en casi cinco años la tonadillera volvió a subirse a los escenarios de Madrid para ofrecer un concierto que daría mucho de qué hablar. Y es que los focos no se fijaron solo en la intérprete de “Marinero de luces” y la aparición de Naiara, ganadora de “Operación Triunfo” que no solo la acompañó en su gran noche sino que también protagonizó un tiktok con su ídolo y Anabel Pantoja, también captaron a una multitud de rostros conocidos que no quisieron perderse el evento.

Isabel Pantoja y Naiara de 'OT' interpretan 'Garlochi' en el Wizink Center Europa Press

De entre todas las celebridades destacaron las declaraciones de Terelu Campos. La televisiva es una gran admiradora de Isabel Pantoja y no podía perderse esta velada, pero resonó algún que otro reproche. “Conozco a Isabel desde que era niña, cuando mi madre la presentaba en el Teatro Tívoli”, comenzaba diciendo ante las cámaras en su paso por la alfombra roja. La tonadillera y María Teresa Campos, madre de la televisiva, tenían una gran amistad que se remontaba hacía años: “Isabel y mi madre siempre han tenido buena relación y yo he echado de menos que Isabel me diera el pésame por mi madre”, seguía diciendo la hermana de Carmen Borrego. “Yo no he tenido ningún mensaje. Yo no lo pude hacer con la suya porque yo no podía acceder a Isabel, pero ella sí puede acceder a mí”, de esta manera Terelu deja entre ver que está algo dolida por la actitud de la artista que siempre ha elogiado a su madre y le guardaba un gran cariño. Unas palabras que llegan como un dardo envenenado, pero puede que no en el momento más adecuado.

El clan Campos en su peor momento

Terelu Campos y Carmen Borrego se sentaron en el plató de “De Viernes” para abordar algunas de las últimas polémicas que surgieron a raíz de las exclusivas que han ofrecido José María Almoguera, hijo de Carmen, y su todavía esposa Paola. Durante una emotiva entrevista las hermanas sacudieron fuertemente los cimientos de todo el clan, cosa que no ha sido muy bien vista por sus compañeros de profesión que consideran que, sobre todo Terelu, se están excediendo. Esta tarde en Fiesta, con motivo del último dardo que la hija mayor de María Teresa lanzó a Isabel Pantoja, Aurelio Manzano se ha mostrado muy contundente: “Aquí hay un problema fundamental y es que Terelu no se ha dado cuenta de que su madre tenía muy buena relación con la Pantoja, pero era su madre que era la gran María Teresa Campos. Yo nunca he entendido que nadie que tenga tanto talento haga lo posible por mostrarse altiva, prepotente y chulesca”.

María Teresa Campos, muy presente: Terelu se derrumba y Carmen Borrego lleva sus zapatos Europa Press

Tensiones aparte, Aurelio ha relatando cómo sigue siendo la actitud de la televisiva: “Terelu ya lleva varias semanas en el foco mediático. La semana pasada gracias a tu sobrino, al que pusiste a parir a cambio de dinero, se sentó en una silla; gracias a su sobrino, al que pidió en su blog que no hablara de ella, se volvió a sentar en una silla a hablar con su hermana”, zanjaba.