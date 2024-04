La chulería de Belén Esteban le pasa factura en el concierto de Isabel Pantoja

Chulería y malos modales. Belén Esteban hizo gala de su inevitable prepotencia durante el concierto del pasado sábado de Isabel Pantoja. Resulta que iba invitada por la organización, pero debieron darle una entrada alejada de las primera filas, y no se le ocurrió otra cosa que levantar en plena actuación para intentar colarse delante del todo.

Vamos, que pretendía situarse delante mismo del escenario.

No le valió ser "la princesa del pueblo", ni tan siquiera "la reina del mercadillo de Paracuellos", no le permitieron conseguir sus propósitos. Miembros del equipo de seguridad frenaron su avance y le pidieron amablemente que regresara a su sitio. Ella, lejos de obedecer, se encaró con los "agentes" ante la mirada estupefacta de varios de los asistentes. Algunos abuchearon el comportamiento innecesario de la ex de Jesulin. Y eso mientras Isabel cantaba. Menos mal que la seguridad consiguió controlar el embarazoso momento. Y la causante del mismo tuvo que desistir de su intención.

Una situación vergonzosa de la Esteban. Alguien capturó en vídeo la melodramática escena y lo colgó en las redes sociales. El escarnio y las burlas no tardaron en producirse. Pero la reacción de la ex tertuliana, según nos cuenta una persona que fue testigo de tan aparatoso incidente, "fue chulesca y provocadora. Se cree por encima del bien y del mal. No se da cuenta de que no se puede ir por la vida con esa prepotencia tan desagradable. Mal favor le hizo a Isabel con el numerito que montó en medio del concierto".