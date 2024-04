José Luis Moreno y su estrategia para vender su mansión por 8,5 millones sin renunciar a ella

José Luis Moreno, uno de los productores más exitosos de nuestro país, ha tenido serios problemas con la justicia, lo que ha puesto en aprieto su situación económica. Para paliarlos, no solo ha querido hacer frente a una nueva cualidad profesional, metiéndose en la piel de un tiktoker de éxito apabullante, sino también deshaciéndose de parte de su patrimonio inmobiliario, aunque de la forma menos traumática posible para él. En Tik Tok ha triunfado con muy buenos datos de audiencia, especialmente por los vídeos en los que muestra con todo lujo de detalles su impresionante mansión. Para algunos la decoración es algo estridente y fuera de lugar, llegando a comparar sus estancias con la sala de un tanatorio, entre otras ocurrencias que convirtieron sus vídeos en virales. Ahora esta mansión de la que tan orgulloso se ha mostrado ha colgado el cartel de ‘se vende’. Eso sí, bajo el precepto de nuda propiedad.

El productor ha decidido sacar a la venta la que es su gran joya inmobiliaria. Se trata de una ingente mansión levantada en Boadilla del Monte, Madrid, que ya está haciendo las mieles de posibles compradores desde el portal oficial de Idealista. Esta web especializada en venta de viviendas está ahora a los servicios de José Luis Moreno, que desea embolsarse 8,5 millones de euros con su venta. Un precio que, aunque parezca elevado, está por debajo de lo establecido en el mercado, pues hay una cláusula importante a tener en cuenta para aquellos que desean hacerse con ella: no se podrá entrar en ella hasta que él haya fallecido.

Casa de José Luis Moreno en Boadilla del Monte Idealista

Con ello, José Luis Moreno se asegura una importante inyección de liquidez a sus cuentas, a la vez que no renuncia a vivir el resto de sus días en la mansión que se ha convertido en su hogar. Con la venta de la mansión bajo la nuda propiedad, él se asegura ocupar todas sus estancias y disfrutar en exclusiva de su residencia, pues el nuevo dueño no podrá acceder a ella hasta que él dé su último respiro. Algo que, por supuesto, deja sin opciones a sus futuribles herederos, que no tendrán derecho alguno sobre la vivienda tras su muerte, al llegarse a un acuerdo de transacción especial previa a su fallecimiento. Una estrategia que poco a poco va ganando adeptos para aquellos que desean disfrutar de la inversión realizada en vida, sin esperar a que sean otros quienes disfruten de su esfuerzo cuando falte.

Casa de José Luis Moreno en Boadilla del Monte Idealista

José Luis Moreno lleva inmerso en líos con la justicia desde el pasado 2021, cuando la ‘Operación Titella’ le hizo sentarse en el banquillo de los acusados. Se le atribuyen diversos delitos, como supuesta estafa, blanqueo, asociación ilícita, insolvencia punible, falsificación documental y presuntos delitos contra la Hacienda Pública. Defenderse en los tribunales es caro y quizá por eso haya decidido vender la mansión en la que vive, bajo nuda propiedad. Una casa que fue protagonista de un asalto de película en el que casi pierde la vida. Una residencia con diez habitaciones y nueve cuartos de baño que él sigue disfrutando sin miedos y, si le sale bien su estrategia, hasta su último aliento, disfrutando a poder ser de los 8,5 millones de euros que pide por ella.