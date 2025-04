Jota Peleteiro: «Estoy muy contento con mi nueva espiritualidad»

José Ignacio Peleteiro, más conocido como Jota, nació hace treinta y tres años en la localidad coruñesa de Puebla de Caramiñal. Allí se forjó como futbolista alevín hasta que dio el salto a los grandes equipos de fútbol, donde consiguió grandes triunfos. Decidió abandonar la carrera que le había dado todo y ahora sus empresas se dedican a la agrotecnología. Se ha casado dos veces y tiene tres hijos. Su divorcio tumultuoso de Jessica Bueno, exmujer de Kiko Rivera, le ha dado un perfil público que nada tienen que ver con sus éxitos deportivos. En esta entrevista nos cuenta cómo es su vida actual entre España y Arabia Saudí, su cambio de religión, su espiritualidad y cómo quiere que sea su futuro, sin complicaciones familiares.

¿Cómo se encuentra?

Estoy bien. Vivo entre España y Arabia Saudí y, sobre todo, procurando evitar conflictos.

¿Fue difícil la decisión de dejar el mundo del fútbol?

Fue una decisión propia y quería buscar nuevos caminos y metas en mi vida. El fútbol ya no me daba satisfacciones. Era más una carga que una motivación.

Tiene 33 años. Los deportistas de élite suelen echar de menos lo que era su agenda diaria.

Fueron muchos años de esfuerzo. Guardo increíbles recuerdos y no cambio por nada el haber logrado el sueño de cuando era un niño. La vida va cambiando.

¿Quién fue su ídolo en su inicio?

Ronaldinho, y después Xavi e Iniesta, ese Barça que enamoró. El fútbol de cuando yo empecé tiene mucha diferencia con el de ahora. Los niños van más a academia. Yo jugaba en la calle. Antes éramos menos atléticos.

¿Mantiene alguna relación más personal con los que fueron sus compañeros deportistas?

Como en cualquier trabajo, pero tampoco con tanta intensidad como cuando formas equipos.

¿Sus hijos también juegan?

Sí, les gusta, pero están en sus cosas, en divertirse, que es lo que tienen que hacer. Lo que me gustaría es que siguiesen los pasos y el camino que ellos quieran, que sean buenas personas.

Nació en Puebla de Caramiñal. Los gallegos son muy de su terruño. ¿No lo echa de menos?

Salí muy joven de ahí, con 19 años. Es el lugar de mis recuerdos de infancia, pero con mi vida profesional y personal es muy difícil mantener el contacto.

¿Cómo definiría su vida actual en Arabia Saudí?

Aún estoy yendo y viniendo. Paso mucho tiempo porque tengo mis negocios. Es un país que está creciendo un montón y tenemos mucho trabajo allí. Es un lugar maravilloso. Hay un gran cambio cultural, pero me he sentido muy acogido. España se ve lejana.

Profesa la religión musulmana. ¿Tiene que ejercer de divulgador o hacer proselitismo?

Nadie me ha obligado a tener que ir al colegio a aprender. Es algo propio de cada uno. Es una decisión con uno mismo. Tenemos esa espiritualidad, pero muchas veces no la encontramos.

Se educó en la religión católica y estaba bautizado.

Nacemos en un lugar y por esa casualidad geográfica eres católico, musulmán, budista… He tenido la suerte de poder elegir y encontrar. En mi vida la espiritualidad es muy importante. Todo lo que he elegido tiene que ver con la calidad de vida personal. Nos dicen que no hay que beber, que no se juega, que seas buena persona, que reces cinco veces al día. Son cosas que, si las miras desde fuera, son buenas. Por ejemplo, tener cinco momentos al día para pensar. Creo que, cuando empiezas a investigar, te das cuenta de que son cosas básicas. Estoy muy contento con mi nueva vida espiritual.