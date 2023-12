Juan Ortega podría tener la intención de retomar su boda con Carmen Otte

Hace menos de dos semanas saltó al centro del foco mediático la sorprendente ‘espantá’ que Juan Ortega había hecho a Carmen Otte, su novia desde hace diez años y la que iba a ser su mujer. El panorama dejaba a ambas familias destrozadas ante una decisión que nadie se esperaba: el novio canceló la boda apenas dos horas antes de que se dieran el “sí quiero”.

Este domingo desde el programa ‘Fiesta’ se ha vertido más información sobre el motivo que habría llevado al diestro a tomar esta decisión por la que dejaría destrozada a su pareja y tendría que cubrir los costes de esta cancelación. Un giro que nadie se podría esperar a estas alturas de la película, y es que, desde el programa de Telecinco, el periodista Omar Suárez ha indicado la existencia de alguien que habría llevado al límite al diestro: “una persona del pasado del torero, que nunca se había ido del todo, amenazó al torero con presentarse el día de la boda si al final se casaban”. Se trata de palabras que algunos dejarían pasar, pero para Juan Ortega terminaron llenando el cupo de lo que podía soportar y por “temor a que suceda esto, decide suspender la boda”.

El colaborador del programa ha indicado que una vez comunicó dicha información ha recibido numerosos comunicados de personas que dan veracidad a este nuevo escenario. Con varias fuentes como respaldo, indican que el matador tendría la intención de “retomar los planes de boda”, ya que quiere “romper por todas y de todas las formas posibles con ese pasado y abrir las puertas a ese futuro que es su novia, si es que es todavía hay algo que arreglar”.

El torero Juan Ortega Gtres

Sin embargo, la decisión, por mucho que él la quiera, podría no tener vuelta atrás. Al no ser un personaje público no ha trascendido mucho sobre su estado, pero se ha llegado a conocer que Carmen Otte no estaría pasando por su mejor momento y las posibilidades de que le de una segunda oportunidad serían escasas. De esta manera ha arrojado luz Emma García: “habla de pasado y habla de futuro, pero ¿él sabe cómo está el presente?”, sentencia refiriéndose a todo el dolor que ha producido la cancelación del enlace: “Vete ahora donde esa novia plantada en el altar media hora antes, cuéntale lo del pasado y dile: 'pero es igual, me quiero casar contigo'”, proseguía.

En los últimos días se ha visto al diestro en el centro de Madrid, concretamente rezando en una iglesia de Malasaña. “No lo he hecho bien, pero esto no iba bien desde hace tiempo”, ha afirmado su entorno que reconoce que el joven está pagando por las decisiones que tomó el pasado 2 de diciembre.