La conversación que Juan Ortega tuvo con su suegro y terminó dinamitando su relación

La actualidad mediática ha estado comentando en los últimos días la ‘espantá’ que protagonizó el torero Juan Ortega a escasas horas de dar el ‘sí quiero’ a la que había sido su novia Carmen Otte. Aunque muchos han hablado de valentía por no pasar por el altar sin estar preparado se ha comentado que “los tiempos no han sido los correctos”, como indicó su amigo y compañero Juan del Val.

Este martes Leticia Requejo ha aportado algunos datos en el programa de ‘TardeAR’ que podrían explicar los motivos del diestro para terminar cancelando su compromiso a dos horas del enlace. Y es que la sorpresa fue tal que algunos de sus invitados consideraron que no era más que una broma del novio.

En el programa de esta tarde la periodista ha revelado algunas tensiones que había entre las familias y que finalmente una supuesta conversación entre Juan Ortega y el que iba a ser su suegro fue el detonante que le haría tomar esta decisión.

Leticia Requejo leyó en el programa algunos mensajes que se habrían intercambiado el padre de la cardióloga y el diestro: “No querrás tanto a nuestra hija cuando has tardado tanto en pedirle matrimonio a mi hija”, comenzaba relatando el primer mensaje del padre de Carmen Otte.“¿Cómo? Pero si al final habéis conseguido lo que queríais. Habéis conseguido que nos casemos cuando habéis querido y como habéis querido”, concluía molesto por la discusión Juan Ortega.

Pocas eran las respuestas y muchos los rumores sobre el motivo que habría llevado al torero a cancelar la boda. Y es que, se conocían las palabras que había pronunciado antes de tomar esta decisión: “No lo veo, es que no lo veo”, pero la clave para explicar estas palabras la ha dado hoy Raquejo al arrojar luz en un supuesto enfrentamiento familiar: “Esta relación dura 7 años, pero en todas las decisiones han estado detrás los padres de ella. En concreto el padre de ella. Juan se ha visto sometido por él. Cuando se fueron a vivir a Sevilla juntos, al señor Otte le pareció mal. Ha habido problemas entre las dos familias porque hace un año querían que él le pidiera matrimonio y estaba tardando mucho”.

El torero Juan Ortega Gtres

Una vez que la noticia se ha situado en el centro de la escena mediática, el interés por saber la situación de Juan Ortega no ha hecho más que crecer. Por el momento solo se podían hacer especulaciones sobre el paradero del diestro y cómo estaba pasando estos días. Sin embargo, en el programa ‘Y ahora Sonsoles’ también se ha abordado este tema y ha sido Beatriz Cortázar quien ha traído la información en exclusiva de su paradero: “El torero se ha refugiado precisamente con las personas que más le pueden entender en este momento que es en casa de sus padres”, desvelaba desde el programa de Antena 3.

“En cualquier caso, él se ha refugiado en casa de sus padres que son los primeros a los que les dijo su decisión. Me aseguran que no está viendo absolutamente nada, está aislado en su mundo interior”, explicaba así que el diestro está pasando por unos momentos muy complicados y que no quiere relacionarse nada más que con su familia y su círculo más íntimo.