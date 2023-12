Juan Ortega toma una dura decisión para poder pagar los 90.000 euros de su boda frustrada

La decisión del torero Juan Ortega de echar el freno a sus planes de boda con Carmen Otte tan solo una hora antes de la ceremonia continúa generando controversia. Son muchos los que han opinado sobre lo acertado o no de su drástica medida, que dejó a cerca de 500 invitados vestidos con sus mejores galas y a punto de entrar en la iglesia en la que no habría ‘sí, quiero’. Pero una vez superado el shock inicial, hay que pararse a analizar las consecuencias. No tanto para la pareja, que trata de recomponerse de este revés refugiándose en sus seres queridos. También es motivo de preocupación quién se hará cargo de los correspondientes gastos de la boda, que al cancelarse in extremis no dejó margen de maniobra suficiente para minimizar el impacto en sus cuentas corrientes.

Una boda, además de estar llamada a ser la jornada más feliz de los novios, también supone un desembolso ingente para festejar por todo lo alto el triunfo del amor. En este caso se frustró el intento una hora antes de dar comienzo los faustos, lo que sin embargo no supone la cancelación de la deuda contraída con los profesionales que prestaron ayuda para hacer del día mágico. El banquete, la decoración, la música en directo, el dj que amenizaría la fiesta y hasta el look nupcial del novio y la novia deben ser abonados, se casen o no. Se ha estimado que la deuda asciende a 90.000 euros y, al parecer, el pago íntegro de todo correrá a cargo del diestro, que ya se ha puesto manos a la obra para conseguir ingresos extra para cumplir con su responsabilidad.

Tal y como ha confirmado Carmen Lomana en la mañana de este jueves en ‘Espejo Público’, Juan Ortega ha tomado una difícil decisión para poder hacer frente a este gasto. El primer paso ha sido vender uno de sus preciados capotes, aunque no ha trascendido la cifra por la que se habría desprendido de una de sus piezas más preciadas, al menos sí a nivel sentimental. Aunque el torero goce de fama y reconocimiento en las plazas de toros, lo cierto es que su patrimonio no es tan boyante como para pagar 90.000 euros sin tener que echar cuentas. Aun así, entiende que su difícil decisión de echarse atrás una hora antes de pronunciar sus votos tiene sus consecuencias y está dispuesto a afrontarlas con responsabilidad. Una decisión que ha alabado la propia socialité, que defiende la valentía de tomar una determinación tan complicada, a sabiendas que pocos le comprenderían en un primer momento.

Además, desde ‘Vamos a ver’, en Telecinco, se ha detallado también que Juan Ortega ya ha procedido a devolver todos los regalos que habían recibido por su enlace. Quiere minimizar el impacto de lo sucedido en su entorno, que el temporal pase lo antes posible y poder retomar su vida, al menos en la medida de lo posible. Seguirá fijando su residencia en Sevilla, donde vivía con la que iba a ser su esposa desde hacía tres años. Eso sí, por ahora se refugia en Guadalajara, en casa de sus padres, a la espera de que todo se calme y pueda regresar a pisar el albero y cosechar triunfos frente al toro. Mientras tanto, Carmen Otte hace lo propio en casa de sus progenitores en Jerez de la Frontera, aunque las últimas informaciones la sitúan en Buenos Aires, donde ha querido viajar para alejarse de la polémica, como así han afirmado desde el programa de Joaquín Prat. Tienen por delante un largo proceso de sanación personal, de recomponerse frente al varapalo que ha supuesto su paso frustrado por la vicaría.