"Los Jueves Rosas" con Marina Esnal: la gran farsa de Yulen Pereira tras su rajada sobre Anabel Pantoja

Aquí se hablará de corazón y siempre desde el corazón. Desde el respeto, con la verdad y en ocasiones cuestionando todo lo que sucede, se dice o se publica. No entiendo otra manera de hacer periodismo, sea rosa o de cualquier color. Bienvenidos a “Los Jueves Rosas”. Pasen, escuchen y si quieren, opinen después de darle al play.

Capítulo 60

Parecía que no quería saber nada de los medios de comunicación. Después de su paso por 'Supervivientes', Yulen Pereira se negó a participar como colaborador de los programas de la cadena, pero ahora, una vez se ha confirmado su ruptura con Anabel Pantoja, apenas ha tardado dos semanas en conceder una demoledora exclusiva en la que explica los motivos de su ruptura: "Nunca le fui infiel. Todo el mundo quiere que sea el malo. Anabel me preguntaba '¿por qué no me has llamado?' o '¿por qué no me coges el teléfono?'. Nunca le di motivos para que fuera celosa. Discutíamos por sus inseguridades y se me empezó a hacer bola. Sus celos me agobiaron", ha confesado, dejando entrever que todo eso acabó con su ilusión. "Cuando estás con tu pareja, te apetece besarla, darle conversación, dormir hasta las mil... Y a mí ya no me nacía hacer eso con Anabel".

Cambiando radicalmente de tema, cabe destacar la situación por la que atraviesa Terelu Campos en las últimas semanas a raíz del delicado estado de salud en el que se encuentra su madre, María Teresa Campos. La matriarca del mediático clan se ha perdido por primera vez su querida Semana Santa en Málaga, algo que tanto Terelu como su hija Alejandra han lamentado profundamente, ya que las circunstancias han impedido que esta se desplazase hasta allí: : "Ha sido mi peor Semana Santa. Estar allí y sentir que mi madre no estaba ha sido más duro de lo que me habría imaginado... Estoy viviendo una situación de estrés emocional que hace que no me sienta muy bien en estos momentos", ha explicado.

María Teresa Campos y Terelu Campos en la Semana Santa de Málaga KMJ GTRES

Además de estos temas, la última hora sobre el caso Ana Obregón o la nueva imagen de Victoria Federica, a tan solo un click.

No os perdáis cada semana este podcast de LA RAZÓN en el que solo se pretende entretener con informaciones y opiniones que consigan que los oyentes desconecten durante unos minutos de la realidad.