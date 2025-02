Nuevos datos sobre los informes médicos de la hija de Anabel Pantoja: última hora y reacciones, en directo

Las imágenes de la influencer completamente desbordada han llamado la atención a los colaboradores de "Vamos a ver", que valoraban su actitud de forma no muy favorable. El presentador del formato, Joaquín Prat, ha querido dedicarle un importante consejo a la sobrina de Isabel Pantoja. "Yo le recomiendo a Anabel que cambie de actitud. Es decir, no tiene que ser la más simpática del mundo, basta con que no diga nada y ya está. Yo no contesto a las preguntas y punto. Un poco la actitud que ha tenido su madre Merchi durante todos los días que la niña estuvo ingresada", le ha aconsejado Prat.