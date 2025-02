La investigación a Anabel Pantoja y David Rodríguez se alarga por culpa de las cámaras de seguridad del centro comercial

Nuevos movimientos por parte de la justicia, también nuevos pasos por parte de la defensa. Anabel Pantoja y David Rodríguez están en el punto de mira después de que su hija ingresase en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria el pasado 9 de enero. Desde entonces han vivido con angustia la recuperación de la niña, pero también la investigación que se ha iniciado para determinar el origen de las lesiones que presentaba. La justicia le pisa los talones a la pareja, al encontrar ciertas contradicciones en los testimonios de los padres y también en la versión ofrecida por ellos ante el juez y el parte presentado por el hospital al dar aviso de lo sucedido. Este jueves se ha precipitado todo, aunque el proceso se estima que será largo, planteándose que podría durar al menos seis meses. Y es que hay detalles que están alargando más si cabe la agonía de la familia, pero desde las autoridades desean hacer las cosas bien, con paso firme.

Anabel Pantoja ha salido al fin de su casa para hablar con los reporteros que aguardan a las puertas de su domicilio. Ha querido poner los puntos sobre las íes. Ella y su pareja han decidido separar sus defensas en tan delicado caso, mientras que la nueva jueza que instruye el caso ha solicitado al hospital que amplíe los informes médicos de la pequeña Alma. No es lo único que ha solicitado y es que también ha pedido que le hagan llegar las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial en el que se produjeron los hechos. Unas imágenes que podrían ser claves en el caso y que ya solicitó el TSJ de Canarias, pero que están a la espera de que lleguen a la nueva magistrada que instruye el caso, en el sur de la isla, en los Juzgados de Instrucción número 4 de San Bartolomé.

El contenido de estas cámaras de seguridad aún no han llegado a manos de la jueza, lo que retrasa aún más un proceso que no se resolverá de la noche a la mañana. Hay muchos detalles que analizar e incluso deben volver a declarar tanto Anabel Pantoja como David Rodríguez, siguiendo los consejos de sus respectivos equipos legales. Han separado sus defensas, en una estrategia que Antonio Rossi, en ‘El programa de Ana Rosa’, mantiene que es muy habitual en este tipo de casos, porque ante las posibles consecuencias legales se evitaría así que ambos perdiesen la custodia de la pequeña. Un caso extremo, pero del que deben protegerse. Y es que la justicia canaria trata de “aclarar las causas y el mecanismo de producción de lesiones apreciadas en la bebé, en aras de proteger a ésta y considerando únicamente su interés superior”, anunciaban mediante un comunicado.

En todo esto, las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial son claves. Anabel Pantoja y David Rodríguez acudieron el pasado 11 de enero al hospital, pero antes quisieron ir de compras: “Aparcó en doble fila y Anabel se bajó a comparar, quedándose la niña con el padre sentada en su sillita. De repente, la bebé empezó con un llanto muy intenso y David se pasó a la parte trasera del coche para consolarla. La sacó de su asiento para cambiarle el pañal y se la puso en su regazo primero en decúbito prono y luego en decúbito supino para poder limpiarla y cambiarla”. Aun así, la pequeña siguió llorando y él notó que algo no andaba bien, momento en el que decidió darle “unos golpecitos en la mejilla, la cambió de posición y le metió el dedo en la boca por si estuviera atragantada con la lengua, pero no se le pasó”. Ahí es cuando decidió llamar a su chica y llevar a la niña a la Clínica Roca, donde se apreció la gravedad de su situación, mandándoles rápidamente al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde permaneció gran parte del tiempo en la Unidad de Medicina Intensiva. Las cámaras de seguridad podrían despejar las dudas presentes en estos momentos clave. Hasta que no estén en manos de la jueza, el proceso se verá ralentizado.