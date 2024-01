Julia Janeiro dedica un emotivo mensaje a Jesulín de Ubrique en el que resalta su papel como padre

Julia Janeiro se ha convertido en los últimos años en un personaje muy popular en las redes. Desde su mayoría de edad tuvo conciencia de que, al ser hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, su vida siempre estaría bajo los focos. Sin embargo, cuando comenzó a trabajar en su marca personal tuvo mucho cuidado con dejar a su familia alejada en todo momento. Así lo estuvo haciendo durante una buena temporada, compartiendo imágenes cuidadas en las que mostraba su anatomía, sus estilismos y particular forma de ver el mundo.

Este 9 de enero ha sido una fecha muy señalada para Jesulín de Ubrique, en el que María José Campanario no ha dudado en dedicarle unas sentidas palabras en Instagram. No ha sido la única, pues Julia Janeiro ha querido hacer uso de este espacio para dedicarle un emotivo mensaje en el que no se ha olvidado de sus hermanos: “Feliz vuelta al sol al hombre de mi vida, al que me vio nacer y a la persona que lo da todo por nosotros y que siempre está con una sonrisa. Gracias por dar todo por mí y por mis hermanos y gracias por ser el mejor padre que pude tener. Te amo, hasta donde la luz llegue papá”, termina la frase con unas palabras que la familia emplea como lema en varias publicaciones.

Resulta llamativo que la influencer haya compartido tantas imágenes de su padre, pero no es la primera vez que siente la necesidad de romper esta norma autoimpuesta de dejar al margen a su familia y dedicarles un espacio en su mundo. A finales del pasado mes de octubre, Julia compartía con sus más de 215.000 seguidores un gesto inesperado con sus padres en su cuenta personal de Instagram. Lo hizo compartiendo varias imágenes de su padre, con el que ha vivido momentos cotidianos. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención fue que en dichas imágenes salía también María José Campanario, quien desde el primer momento ha sido su gran protegida y sobre ella nunca antes se había pronunciado.

No cabe duda de que la pareja está viviendo uno de sus mejores momentos y han retomado en los últimos meses una relación más sana y fluida con la opinión pública. Algunos han mencionado que este cambio se debe a que Belén Esteban, quien fue pareja del diestro, ha desaparecido de la escena pública, al menos de los medios de comunicación tras el fin de “Sálvame”. A pesar de esto el torero no ha podido evitar recibir un mensaje indirecto de la de San Blas, quien compartía en sus redes una imagen de la hija que tenían en común para darle su lugar en el gran día de Jesulín de Ubrique.