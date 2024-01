María José Campanario se pone romántica con Jesulín en el día de su 50 cumpleaños: "No cambiaría ni uno solo de mis días a tu lado"

Jesulín de Ubrique alcanza hoy la mitad de siglo y María José Campanario ha decidido felicitar a su marido públicamente en su perfil de Instagram con un texto de los más romántico y emotivo. El matrimonio está atravesando por su mejor momento sentimental, después de más de 20 años de relación, y la odontóloga ha querido gritar a los cuatro vientos su amor por el diestro en este día tan especial.

María José Campanario ha sorprendido a todos sus seguidores compartiendo un carrousel fotográfico inédito de Jesulín a lo largo de los años junto a la siguiente declaración. "Felicidades por esta nueva vuelta al sol al alma más pura que pueda existir; al del corazón más gigante; al que trabaja sin descanso; al que me protege hasta del aire que pueda rozarme...Al que se emociona y llora con una canción de Rocío Jurado y con una niña chica que toca el cajón. Al que se despierta de noche para volver a poner su mano en mi pecho y decirme "es que necesito saber que estás ahí". Felices 50, "minino", mi niño, mi amor. No cambiaría ni uno solo de mis días a tu lado. No puedo decirte más que que te quiero, hasta donde la luz sea capaz de llegar", ha escrito la mujer del diestro en su perfil de Instagram.

El post se ha llenado de multitud de mensajes de amor y de cariño hacia el torero y la pareja de numerosos fans y rostros conocidos, como Blanca Romero, Jorge Sanz o Chenoa. "Feliz cumpleaños, gran compañero y mejor persona ", ha escrito Miguel Diosdado, compañero de edición de "Masterchef Celebrity" de Jesulín, en la publicación de María José Campanario.

Desde que la odontóloga ha vuelto a la esfera pública se encuentra muy activa en redes, donde acumula más de 40.000 seguidores en Instagram, casi el doble que su marido. Siempre que tiene oportunidad, María José Campanario le dedica numerosas muestras de amor al diestro desde su red social. Parece ser que, a pesar de los años, el matrimonio hanconseguido mantener la llama de la pasión intacta y sienten la misma admiración el uno por el otro como el primer día en el que se conocieron.