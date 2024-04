Julián Muñoz para Telecinco al llamar en directo: sus inesperadas confesiones

Todas las miradas están fijadas en Julián Muñoz. Su delicado estado de salud le hizo ser ingresado a mediados del pasado mes de marzo en un hospital, donde permaneció más de dos semanas. De hecho, sus primeros días bajo cuidados médicos pasaron desapercibidos por expreso deseo de sus hijas, que se han volcado en el cuidado de su padre. No se augura nada bueno, como así han querido dejar claro desde ‘Vamos a ver’, donde Sandra Aladro informó la semana pasada que el exalcalde de Marbella había recibido el alta médica, pero no precisamente por haber experimentado una mejoría en la insuficiencia respiratoria que le llevó al hospital o los problemas de corazón que han complicado su cuadro médico. De hecho, se dejaba claro que, pese a regresar a su casa, su estado continuaba siendo “grave”. Después se ha impuesto el silencio, pero este martes la sorpresa llegaba vía telefónica, cuando el propio Julián Muñoz ha descolgado para llamar al programa ‘Así es la vida’.

El ex alcalde, que cumple tercer grado penitenciario, asegura que algún día contará por qué Isabel fue condenada a 24 meses de prisión por blanqueo de capitales. «Algo haría...», sugiere Julián Muñoz

Tan delicado se estima el estado de salud de Julián Muñoz que, hasta su exmujer, Mayte Zaldívar, ha dejado sus rencillas del pasado a un lado y se ha centrado en estar a su lado. Ni rastro por el momento de Isabel Pantoja. Pero sí del propio protagonista, que ha querido levantar el teléfono para hablar con la periodista Gema Fernández: “Me ha sorprendido porque me ha cogido el teléfono, y dentro de lo malo, son buenas noticias. Está con su móvil al lado y es consciente de todo”, ha aclarado la colaboradora de ‘Así es la vida’, dando una sorpresa inesperada en pleno directo.

Poco después, era él mismo quien devolvía la llamada y la periodista salía rápido del plató para poder atenderle como se merece y no perder detalle a lo que le confesaba. Desde su propio domicilio en Málaga, el exedil ha dado detalles de su evolución médica, la cual después ha transmitido Gema cuando regresó a su silla: “Me ha dicho que él no es nadie para que nos preocupemos por él. Me ha dicho que lo agradece y que está intentando recuperarse rodeado de los suyos. Quiere estar tranquilo y agradecería que no le pusiéramos como protagonista”.

Julián Muñoz sigue centrado en su salud, lo mismo que han hecho sus hijas y también su exmujer. Mayte Zaldívar ha preferido estar al lado de su cama en todo momento mientras su salud pendía de un hilo. También cuando recibía el alta médica sin un diagnóstico favorable, para poder continuar con el proceso desde la comodidad de su casa de Málaga. Sobre cómo le están cuidando los suyos en tan delicado momento también ha salido en la breve conversación telefónica y Gema Fernández asegura que ahora “es una familia unida y feliz”. Eso sí, no ha querido restar importancia a su situación y ha terminado reconociendo que las fuerzas ahora mismo no le acompañan al exalcalde de Marbella: “Se le notaba al respirar y hablaba muy despacio”, zanjaba.