Julio Iglesias, el más rico artista español

A sus 81 años, Julio Iglesias no solo sigue siendo un icono mundial de la música romántica, sino también el artista español más rico. Según la última lista de Forbes España publicada en noviembre de 2025, el cantante ocupa el puesto número 81 entre las 100 mayores fortunas del país, con un patrimonio estimado en 630 millones de euros. Es, además, el único músico que figura en ese ranking dominado por empresarios e inversores.

Su riqueza, que llegó a superar los 750 millones de euros en la edición anterior, se explica no solo por los más de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo, sino también por una inteligente estrategia de inversión inmobiliaria y empresarial que lo ha convertido en un magnate silencioso. Desde los años noventa, Iglesias diversificó su fortuna en propiedades y negocios que hoy representan buena parte de su patrimonio. Julio Iglesias es dueño de una amplia cartera de inmuebles en Miami, República Dominicana, Marbella y Las Bahamas. En el exclusivo enclave de Indian Creek (Miami), conocido como «la isla de los millonarios», llegó a poseer varias mansiones que vendió por cifras millonarias, quedándose con una de ellas como residencia principal.

En la República Dominicana, donde pasa largas temporadas, posee terrenos en Punta Cana y Casa de Campo, valorados en decenas de millones de euros. Parte de estos activos forman la base de un entramado de sociedades inmobiliarias con las que gestiona alquileres, derechos de autor y propiedades familiares. A ello se suman los derechos musicales y editoriales de su catálogo, una fuente de ingresos constante gracias al uso de su música en películas, series y campañas publicitarias en todo el mundo. Aunque su actividad artística es escasa en los últimos años, sus canciones siguen generando beneficios multimillonarios anuales. Sembró y recoge.

Julio Iglesias y Miranda en la boda de la hija de José María Aznar Luis Sevillano La Razón

Pero si Julio Iglesias sigue en la cima económica, no lo hace solo. Su esposa, la exmodelo holandesa Miranda Rijnsburger, también aparece como una figura clave en su entramado patrimonial. Miranda controla junto a él gran parte de las sociedades familiares, además de poseer inversiones propias que la convierten en una de las mujeres más acaudaladas de España y del Caribe. Rijnsburger, de 59 años, ha sabido mantenerse en un perfil bajo, pero su papel como gestora y administradora de los intereses familiares es decisivo. Vive entre Miami y República Dominicana, donde supervisa directamente las propiedades, las fincas agrícolas y las inversiones hoteleras del matrimonio. Su patrimonio personal podría rondar los 400 millones de euros, una cifra que la sitúa casi al nivel de su marido. Todo sin memorias por medio.