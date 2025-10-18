Desvelamos el secreto mejor guardado por Julio Iglesias

Julio Iglesias es hombre de secretos, algunos inconfesables como en que desvelamos hoy. El cantante justificó su retirada del fútbol por culpa de un accidente de coche, y parece ser que es falso. El que fuera su representante, Fernán Martínez, clarifica los verdaderos motivos de aquel adiós tan precipitado.

La causa real fue que "le descubrieron un tumor maligno en la quinta vértebra de su espalda, y si no le hubieran operado jamás habría podido volver a caminar. Lo del accidente fue un cuento que él se inventó…"

Fernán también descubre que el hijo preferido del artista es Julio José y que con Enrique no mantiene una buena relación. De hecho, le molestó que se lanzara al mundo de la canción e incluso que se convirtiera en un artista tan popular y famoso.

Julio Iglesias sube al escenario a sus hijos Enrique (izq) y Julio José (dcha) larazon

Por el contrario, apoyó a su otro hijo cuando también decidió convertirse en cantante, quizá porque sabía que nunca le haría sombra en los escenarios. Esa animadversión hacia Enrique se refleja en que nunca se les ve juntos, en cambio, con Julio José ha compartido conciertos, lo que demuestra que le apoya totalmente en su carrera e intenta ayudarle para que crezca profesionalmente.

Julio José Iglesias en Marbella Gtres

Aún así, a JJ ya le gustaría gozar de la fama y de la legión de fans que siguen con total fidelidad a su hermano, es más que evidente que no tienen nada que ver, profesionalmente hablando, el uno con el otro. Mientras que Enrique vende millones de discos, Julio es todo lo contrario. Nunca llegará, dicen los críticos musicales, a los logros de su hermano. En este sentido, es inalcanzable.