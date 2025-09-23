Julio Iglesias cumple 82 años: dos deseos frustrados y la resignación de un artista retirado

Julio Iglesias alcanza este 23 de septiembre los 83 años. Una cifra considerable que celebrará en la intimidad de su hogar, junto a sus allegados más cercanos, entre quienes se encuentran amigos, familiares y, por supuesto, su mujer, Miranda Rynsburger. Como manda la tradición, el cantante soplará las velas encendidas sobre una deliciosa tarta, y los más supersticiosos piden un deseo con la esperanza de que se haga realidad.

En el caso de Iglesias, son dos los anhelos que hoy se le podrían pasar por la cabeza. El primero, regresar a su tierra natal cuanto antes. Este verano se dio a conocer que el artista se había hecho con una propiedad en Galicia en honor a su padre, orensano. Se trata de una mansión en Piñor que ocupa más de 1.500 metros cuadrados en plena naturaleza gallega, conservando su esencia original tras una cuidadosa restauración.

Un complejo residencial adaptado a las necesidades del artista y su familia, que incluye varias construcciones anexas y amplios jardines con vegetación autóctona. La propiedad, valorada en unos cuatro millones de euros, pertenecía anteriormente al exalcalde de Ourense.

Todo un lujo en medio de la naturaleza que, sin embargo, Iglesias no ha estrenado. Aunque sus planes pasaban por visitar la casa este verano, los incendios que asolaron parte de Galicia, muy próximos a los alrededores de la vivienda, llevaron al cantante a posponer su viaje.

De momento, Iglesias no ha podido regresar a España, un deseo que se le resiste pero que espera poder cumplir dentro de poco, cuando todo esté listo y preparado para poder dar la bienvenida al cantante en su nueva morada.

Julio Iglesias Agencia EFE

El otro deseo que se antoja bastante más difícil de cumplir es el de volver a subir a un escenario. Su pasión es la música y le encantaría volver a cantar ante su leal público, pero es consciente de las limitaciones propias de su edad y de algunos problemas de salud que ha sufrido en los últimos años.

“Volverá a subirse a un escenario, su salud ya no le permite ofrecer esos conciertos que a él le gustaría. Yo no creo que le volvamos a ver cantar nunca más”, comentó la periodista Paloma García-Pelayo en una de sus intervenciones en el programa de Antena 3 “Y ahora Sonsoles”.

Por lo pronto, a Julio Iglesias le toca soplar las velas alejado de su España natal, de algunos de sus hijos y con la resignación propia de un artista retirado.