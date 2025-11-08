El espejo del alma de Naty Abascal: la diosa dice adiós a sus rellenos

Más de una firmaríamos por llegar a los 82 años como lo ha hecho Naty Abascal. Con una genética extraordinaria, alta y delgada, su figura podría engañarnos al pensar que es todo mérito de la naturaleza, pero la disciplina y el estilo de vida que lleva son igualmente responsables de su esplendor. A lo largo de su vida, ha sido y es una mujer trabajadora, divertida y extremadamente disciplinada. No obstante, la vida de Naty no ha sido un camino de rosas. Tuvo una época en la que abusó de los rellenos, logrando un look poco afortunado. Pero Naty ha vuelto, a pesar de esos altibajos estéticos, ha logrado regresar a un aspecto mucho más natural, y hoy brilla más que nunca. La vimos recientemente en el Palacio Real durante la entrega de un premio, ¡y estaba soberbia! Hacer lo que le gusta ciertamente la mantiene joven.

Se cuida al máximo, hace deporte en casa, evitando hasta el agua del grifo, consumiendo mucho pescado y comenzando cada día con un zumo de medio limón en agua templada. Pero, ¿cuál es su secreto? Esta diva confía en los mejores expertos en estética, como Maribel Yébenes, donde recibe una variedad de tratamientos. Naty es fanática de su famoso láser Alma (1.300 €) que combina con otros tratamientos de mesoterapia, que son esenciales para mantener su piel hidratada y luminosa. También incluye microbótox o bótox baby (entre 300 y 600 euros por sesión) para suavizar arrugas y evitar que su piel pierda expresión.

Naty Abascal. Cortesía

Las bioplastias con ácido hialurónico (entre 400 y 800 euros) realzan su belleza sin exageraciones. La blefaroplastia, realizada por un oculoplástico en Rementería (entre 2.000 y 5.000 euros), le ha dio una mirada fresca, sin signos de fatiga. Sus tratamientos de bioestimuladores de colágeno, peelings químicos y sesiones de luz pulsada (IPL) ayudan a que su piel resplandezca sin rastro de manchas.

Además, Naty probablemente se benefició de un lifting facial, que redefine el óvalo de su rostro. Este tipo de intervenciones permiten eliminar la flacidez y mantener una estructura facial definida al tiempo que evita lo artificial (unos 7000 €) el artífice fue Juan Peñas. Su rinomodelación es un procedimiento estético que remodela la nariz mediante la inyección de materiales de relleno, como el ácido hialurónico, en lugar de recurrir a una intervención quirúrgica) ha sido otro de los aciertos estéticos; su nariz se muestra más afinada sin perder su identidad (800€).